Страны НАТО формируют новый пакет поддержки для Украины, включающий миллиарды евро и взносы в гарантии безопасности, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

НАТО увеличит поддержку Украины. Фото из открытых источников

Марк Рютте охарактеризовал разговор с Дональдом Трампом как "отличный".

При этом генсек Альянса не уточнил, какие страны НАТО готовы выделить дополнительное финансирование Украине.

Как известно, с момента инаугурации Дональда Трампа США не объявляли новые пакеты военной помощи Украине. Президент США сообщил 26 февраля, что поставки вооружений и боеприпасов в Украину были временно прекращены. При этом он отметил, что передаваемые ранее ресурсы должны обеспечить Киеву возможность продолжать боевые действия до тех пор, пока Москва и Вашингтон не достигнут договоренности о мирном урегулировании. Дональд Трамп также допустил возобновление военной поддержки, если дипломатические усилия не приведут к успеху.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.

