Российская агрессия против государств-членов НАТО представляет собой вполне реалистический вариант развития событий. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Нападение РФ на НАТО (фото из открытых источников)

Это не гипотеза, а реалистичный сценарий. (...) Здесь даже не столько вопрос "или", сколько "когда". Французы говорят – 3-5 лет. Некоторые, как [главнокомандующий войсками НАТО в Европе Алексус] Гринкевич, называют даже 1,5 года. И это не политическая паника – это позиция людей, имеющих полный доступ к разведданным. И если это их горизонт, значит он обоснован", – подчеркнул дипломат.

По его словам, речь идет не только о персональных амбициях президента РФ Владимира Путина, но и о самой природе российского государства, функционирующего в военном режиме.

"Россия сегодня – это военная экономика. Все ее институты, включая социальные, перестроены на рельсы перманентного конфликта. Не просто элиты – а миллионы россиян материально заинтересованы в том, чтобы война не кончалась. Почему? Ибо эти гигантские выплаты – для многих регионов это первые "живые деньги" за десятки лет. Другими словами, Россия выйти из войны не может. Не хочет – это уже второстепенное. Не может. Это государство существует, пока продолжается экспорт внутреннего хаоса", – пояснил Шамшур.

Дипломат также акцентировал внимание на том, что агрессивная политика Кремля имеет идеологическую основу, которую Путин формировал годами. По этой причине российскую агрессию он считает не ситуативной, а структурной и мировоззренческой.

В то же время Шамшура удивляет непоследовательность подходов европейских стран. Хотя на Западе признают реальную угрозу нового вторжения России в ближайшие годы, конкретные действия, в том числе в отношении оборонных бюджетов, откладывают на дальнюю перспективу.

"Создается впечатление, что сейчас на Западе, особенно в Европе, избран курс не на победу над Россией, а на ее "истощение" за счет Украины. И здесь главное заблуждение. Россию нельзя просто истощить – ее нужно военно победить. Иначе она восстановится, адаптируется, и через полтора или пять лет мы получим уже не гибрид, а фронт. Или фронты", – предупредил дипломат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров выдал наглое заявление о мире в Украине и НАТО. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров настаивает, что "Украину не втягивали в НАТО" и это ключевое требование Москвы по безопасности.

"Задачи будут выполнены. Мы настаиваем на нашем законном праве — обеспечить безопасность. Никакого втягивания Украины в НАТО и вообще никакого расширения Альянса. Оно уже расширилось вопреки всем обещаниям и соглашениям и подошло к нашим границам", — заявил Лавров во время форума "Теория смыслов", слова которого приводят пропагандист.

В то же время, министр из Кремля отметил, что Россия якобы впервые в истории ведет военные действия против Запада без союзников. Лавров напомнил, что в Первую и Вторую мировые войны у России были союзники, а сейчас ее поддержки нет, поэтому "нужно полагаться только на себя, не допускать никаких слабостей". Главной целью он назвал победу над врагом.