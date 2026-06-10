Вопрос возможного прямого столкновения России и Белоруссии с НАТО в 2026 году остается одним из ключевых в сфере европейской безопасности. После полномасштабной войны против Украины и усиления напряжения на восточном фланге Альянса эксперты все чаще оценивают не только риск эскалации, но и сценарии ограниченных провокаций. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, может ли РФ и Беларусь напасть на страны НАТО в 2026 году

Война с НАТО. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в 2026 году полномасштабное нападение РФ и Беларуси на страны НАТО выглядит маловероятным из-за стратегического сдерживающего фактора Альянса и военного истощения России. Однако значительно выше остается вероятность локальных провокаций: нарушение воздушного пространства, кибератак, диверсий и давления через территорию Беларуси. Такие действия могут быть направлены на проверку реакции НАТО и его политического единства. Самый опасный сценарий – случайная или контролируемая эскалация пограничного инцидента, который может вовлечь стороны в прямую конфронтацию без первоначального стратегического намерения великой войны.

Чат-бот Gemini предполагает, что прямое военное нападение России и Беларуси на страны НАТО в 2026 году маловероятно. У Кремля нет достаточных конвенционных резервов для войны на два фронта против технологически более сильного противника. Кроме того, разведка Эстонии и немецкий Бундесвер оценивают, что Москва планирует восстановить свой боевой потенциал для возможного противостояния с Альянсом не ранее 2027-2029 годов. Главный риск 2026 года заключается не в танковых прорывах, а в агрессивных гибридных провокациях серой зоны на границах Балтии или Польши, которые будут тестировать единство НАТО без формального повода для применения 5-й статьи.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что вероятность прямого конвенционного вторжения РФ и Беларуси в страны НАТО в 2026 году крайне низкая. У российской армии сейчас нет ни достаточного человеческого ресурса, ни свежих боеприпасов для открытия еще одного большого фронта после трех лет тяжелой войны. Наиболее вероятным сценарием на ближайшие месяцы остаются гибридные атаки, кибердиверсии и целенаправленные провокации на границах. Если Вашингтон не демонстрирует колебаний в поддержке Североатлантического союза, преимущество НАТО в сдерживании сохранится по крайней мере до периода 2028-2030 годов.

Таким образом, общий аналитический консенсус чат-ботов сводится к тому, что главная угроза 2026 года заключается не в большой войне, а в управляемых кризисах серой зоны, которые могут непредсказуемо повысить уровень напряжения в Европе.

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