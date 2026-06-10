Питання можливого прямого зіткнення Росії та Білорусі з НАТО у 2026 році залишається одним із ключових у сфері європейської безпеки. Після повномасштабної війни проти України та посилення напруги на східному фланзі Альянсу експерти дедалі частіше оцінюють не лише ризик ескалації, а й сценарії обмежених провокацій. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи може РФ та Білорусь напасти на країни НАТО у 2026 році

Війна з НАТО. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у 2026 році повномасштабний напад РФ та Білорусі на країни НАТО виглядає малоймовірним через стратегічний стримуючий фактор Альянсу та військове виснаження Росії. Проте значно вищою залишається ймовірність локальних провокацій: порушення повітряного простору, кібератак, диверсій та тиску через територію Білорусі. Такі дії можуть мати на меті перевірку реакції НАТО та його політичної єдності. Найнебезпечніший сценарій — випадкова або контрольована ескалація прикордонного інциденту, який може втягнути сторони у пряму конфронтацію без початкового стратегічного наміру великої війни.

Чат-бот Gemini припускає, що прямий воєнний напад Росії та Білорусі на країни НАТО у 2026 році є малоймовірним. Кремль не має достатніх конвенційних резервів для війни на два фронти проти технологічно сильнішого супротивника. Окрім цього, розвідка Естонії та німецький Бундесвер оцінюють, що Москва планує відновити свій бойовий потенціал для можливого протистояння з Альянсом не раніше 2027-2029 років. Головний ризик 2026 року полягає не в танкових проривах, а в агресивних гібридних провокаціях "сірої зони" на кордонах Балтії чи Польщі, які тестуватимуть єдність НАТО без формального приводу для застосування 5-ї статті.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що ймовірність прямого конвенційного вторгнення РФ та Білорусі до країн НАТО у 2026 році є вкрай низькою. Російська армія зараз не має ні достатнього людського ресурсу, ні свіжих боєприпасів для відкриття ще одного великого фронту після трьох років важкої війни. Найімовірнішим сценарієм на найближчі місяці залишаються гібридні атаки, кібердиверсії та цілеспрямовані провокації на кордонах. Якщо Вашингтон не демонструватиме коливань у підтримці Альянсу, перевага НАТО у стримуванні збережеться принаймні до періоду 2028-2030 років.

Таким чином, спільний аналітичний консенсус чат-ботів зводиться до того, що головна загроза 2026 року полягає не у великій війні, а у керованих кризах "сірої зони", які можуть непередбачувано підвищити рівень напруги в Європі.

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