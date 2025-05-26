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Напуганы из-за нападения Путина: местные бегут из Сувалкского коридора

Длина Сувалкского коридора, соединяющего Литву с Польшей, по прямой составляет всего 65,4 км.

26 мая 2025, 21:48
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Лиля Воробьева

Жители Польши и Литвы все чаще готовятся к возможному вторжению России. Беспокойство растет на фоне опасений об атаке с территории Калининградской области и Беларуси. Часть населения уже покидает приграничные регионы – об этом сообщает немецкое издание BILD .

Напуганы из-за нападения Путина: местные бегут из Сувалкского коридора

Сувалкский коридор (фото из открытых источников)

Ключевым объектом потенциальной агрессии называют Сувалкский коридор — узкий участок протяженностью всего 65 км, который соединяет Польшу с Литвой и одновременно отделяет Калининград от Беларуси. Контроль над этим маршрутом позволил бы России заблокировать балтийские государства – Эстонию, Латвию и Литву – от остальных стран НАТО.

Напуганы из-за нападения Путина: местные бегут из Сувалкского коридора - фото 2

"Сувалкский коридор – это не просто географическое место, а стратегическое узкое горлышко на восточном фланге Альянса. Его потеря означала бы изоляцию Балтии", — объяснил главнокомандующий бундесвером Карстен Брейер в комментарии для BILD .

Эта территория давно считается одним из самых уязвимых мест в структуре безопасности НАТО. Военные эксперты предупреждают: в случае конфликта Россия может пытаться "прорубить сухопутный коридор" в Калининград — такой сценарий регулярно озвучивают по российскому телевидению, часто в форме откровенных угроз.

Арсенал, расположенный в Калининградской области, уже сейчас позволяет России накрывать артиллерией почти весь регион, что делает ситуацию еще более напряженной.

НАТО не оставляет этого без ответа. США и другие союзники активизировали военные учения в районе Сувалкского коридора, демонстрируя готовность к обороне. Германия со своей стороны объявила о планах разместить до 5000 солдат в Литве до 2027 года. Эти действия должны укрепить восточный фланг Североатлантического союза.

Однако уже в сентябре этого года Россия планирует провести масштабные учения "Запад-25" у польско-литовской границы. Именно подобные маневры предшествовали полномасштабному вторжению РФ в Украину в 2022 году, поэтому западные разведки внимательно следят за ситуацией.

Напомним, BILD ранее сообщал о наличии у журналистов секретного плана бундесвера на случай полномасштабного наступления России на Восточную Европу летом 2025 года. Это лишь усиливает ощущение, что самые плохие сценарии уже не из области фантастики, а часть реального стратегического планирования.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рютте рассказал о судьбе Путина , если Россия нападет на НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае решения российского диктатора Владимира Путина атаковать Североатлантический альянс, его ждет неизбежный проигрыш в этой войне. Однако Рютте подчеркнул, что через несколько лет Россия может представлять большую угрозу для НАТО, чем сегодня.

Накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе Марк Рютте выступил на пресс-конференции, где оценил возможность Путина начать войну с НАТО. По его словам, нужно серьезно относиться к информации разведки о возможности России атаковать членов Альянса, однако Путина сегодня ждало бы поражение в войне с НАТО.



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Источник: https://www.bild.de/news/ausland/greift-putin-hier-die-nato-an-bild-besuch-im-suwalki-korridor-682b0f8adce96874a8fe5ed1
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