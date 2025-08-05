Наступает новый этап в войне: с каким важным посланием по Украине Рютте обратился к союзникам

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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Марк Рютте обратился ко всем союзникам, чтобы они присоединились к новой инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Заявление чиновника появилось на сайте Североатлантического Альянса.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Также Марк Рютте оценил новый пакет помощи на 500 млн евро, который объявили Нидерланды: генсек поблагодарил Нидерланды за то, что они "взяли на себя лидерство и превратили эту инициативу в конкретную поддержку", опираясь на шаги, сделанные Германией для поставки дополнительных систем Patriot Украине.
Генсек НАТО также отметил, что новый механизм PURL дополняет другие инициативы НАТО по поддержке Украины, включая NSATU и CAP, а также другие двусторонние усилия членов Альянса и партнеров.
Читайте также на портале "Комментарии" — во время онлайн-встречи Контактной группы по обороне Украины генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к министрам обороны стран-членов Альянса с призывом активнее закупать американское оружие для нужд ВСУ. Об этом сообщила прессслужба НАТО после подведения итогов заседания, которое стало 29-м в формате "Рамштайн".
Рютте напомнил собравшимся об инициативе, которую он недавно согласовал с президентом США Дональдом Трампом. Она предусматривает расширение поддержки Украины за счет дополнительных закупок американского вооружения, профинансированных европейскими союзниками и Канадой. Идея состоит в том, чтобы не только помочь Киеву, но и усилить евроатлантическую оборонную промышленность.