Наступает новый этап в войне: с каким важным посланием по Украине Рютте обратился к союзникам

Генсек НАТО Марк Рютте обратился ко всем союзникам, чтобы они присоединились к новой инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Заявление чиновника появилось на сайте Североатлантического Альянса.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Речь идет о том, чтобы Украина получила оборудование, которое ей сейчас срочно нужно для защиты от российской агрессии. Целью всей помощи союзников Украине является справедливое и длительное завершение войны в поддержку мирных усилий президента Трампа. Я написал всем союзникам НАТО, призывая их присоединиться к этой инициативе по распределению бремени, и надеюсь, что вскоре другие союзники [кроме Нидерландов] также сделают весомые заявления", – заявил Рютте.

Также Марк Рютте оценил новый пакет помощи на 500 млн евро, который объявили Нидерланды: генсек поблагодарил Нидерланды за то, что они "взяли на себя лидерство и превратили эту инициативу в конкретную поддержку", опираясь на шаги, сделанные Германией для поставки дополнительных систем Patriot Украине.

Генсек НАТО также отметил, что новый механизм PURL дополняет другие инициативы НАТО по поддержке Украины, включая NSATU и CAP, а также другие двусторонние усилия членов Альянса и партнеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время онлайн-встречи Контактной группы по обороне Украины генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к министрам обороны стран-членов Альянса с призывом активнее закупать американское оружие для нужд ВСУ. Об этом сообщила прессслужба НАТО после подведения итогов заседания, которое стало 29-м в формате "Рамштайн".

Рютте напомнил собравшимся об инициативе, которую он недавно согласовал с президентом США Дональдом Трампом. Она предусматривает расширение поддержки Украины за счет дополнительных закупок американского вооружения, профинансированных европейскими союзниками и Канадой. Идея состоит в том, чтобы не только помочь Киеву, но и усилить евроатлантическую оборонную промышленность.



