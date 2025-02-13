Сегодня в Брюсселе союзники по НАТО обсудят вопросы увеличения оборонных бюджетов и усиления оборонного производства, поскольку Альянс испытывает растущую угрозу со стороны России и других потенциальных оппонентов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

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"Сегодня министры будут обсуждать увеличение расходов на оборону, не только из-за давления со стороны США, требующих "честного распределения", но и роста угрозы от России и других противников. Также будем говорить о промышленной базе и о том, как увеличить производство. Это общая проблема для всех, начиная от США. Мы имеем отличную оборонную промышленность, но производим недостаточно. Россия за три месяца выпускает столько боеприпасов, сколько все союзники производят в год, и это недопустимо", — подчеркнул Рютте.

Отвечая на вопросы журналистов о направлении развития Альянса, генеральный секретарь НАТО отметил, что главной целью организации сейчас и в будущем является обеспечение безопасности своих союзников и их граждан.

"НАТО — семья, которая существует на многие поколения вперед. Мы должны обеспечить наиболее эффективную систему сдерживания борьбы с любым противником сегодня и в будущем. Это значит, что мы должны заключить хорошее соглашение с Украиной, усилить оборонное производство и увеличить затраты на оборону – вот четкая цель на данный момент", – добавил Рютте.

Ранее, как писали "Комментарии", генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае решения российского диктатора Владимира Путина атаковать Североатлантический альянс, его ждет неизбежный проигрыш в этой войне. Однако Рютте подчеркнул, что через несколько лет Россия может представлять большую угрозу для НАТО, чем сегодня.