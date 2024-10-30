НАТО безумно ищет стол для переговоров с РФ: какой план «мира» для Украины выберет

Западные партнеры Украины по всем сценариям противостояния с российским империализмом выбирают переговоры с ним, и все потому, что президент США Джо Байден видит больше рисков в Дональде Трампе, чем в диктаторе Владимире Путине, считает журналист Орест Сохар.

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"Если бы Вашингтон наконец-то развязал Киеву руки для полноценного использования дальнобойных ракет по рашистской территории, это был бы понятный сигнал Кремлю: мы с вами, чертами, будем договариваться только тогда, когда загоним за Можай. Но на самом деле месседж прозвучал противоположный", — отметил журналист.

По его словам, Соединенные Штаты формально прикрываются отчетом своей разведки, которая вновь рассказала о красных линиях Кремля и риске эскалации.

При этом Сохар подчеркнул, что НАТО безнаказанно намотало на свои стволы уже немало путинских линий, поэтому сегодняшняя "забота" о ракетной девственности РФ в первую очередь вызвана американскими выборами. По мнению журналиста, правда в том, что команда Байдена опасается, что малейшая попытка Путина огрызнуться на "дальнобой" будет использована Трампом для дискредитации Камалы Гаррис как конкурента на выборах. И еще, добавляет Сохар, партнеры больше не хотят вливать столько средств на алтарь победы демократии, сколько нужно для вооруженного превосходства Украины Московии.

При этом журналист подчеркнул, что позиция партнеров Украины по поводу будущей путинской войны еще не согласована.

"Байден находится в точке осторожности Шольца. Позиция их обоих считывается: у Байдена выборы, у Шольца — экономическая стагнация, и он уже намекает, что снова пора переговоров между Путиным и Зеленским", — отметил журналист.

По его словам, Британия и Франция еще постараются давить на Шольца с Байденом для избрания другой позиции союзников в войне — заставить Путина к переговорам исключительно с позиции силы, потому что показная слабость Запада приведет к усилению России. Поэтому большинство европейских стран выступают за дальнейшую помощь Украине и разрешение на "дальнобой": для Европы это глобальный конфликт, угрожающий миру.

"Это может казаться совпадением, но Байден и Шольц затянули тормоза украинской помощи именно в момент, когда начали газировать страны Глобального Юга, продвигая китайско-бразильский (на самом деле — российский) "мирный план". И происходит это в преддверии саммита 18-19 ноября в Бразилии на саммите G20, где будут встречаться бенефициары войны и мира", — отметил Сохар.

При этом он напомнил, что Китай с его политическими сателлитами создали международную группу "по завершению войны", которая будет "играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса". Пекин подтянул в клуб любителей Путина Египет, Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику, Кению, Замбию, Казахстан и даже Венгрию.

"На последней встрече в Нью-Йорке Шольца, Байдена, Макрона и Стармера уже прозвучала фраза "следует говорить с Путиным", а здесь так вовремя китайцы с бразильцами нарисовали "мирную инициативу", которая даст Московии несколько лет передышки и время на перевооружение", – отметил журналист.

По его словам, настроения "бенефициаров мира" могут корректироваться, Байден способен даже пообещать Украине "дальнобой" для моделирования какой-либо реальности.

"Но ключевая стратегия уже выглядит сформированной: НАТО ищет переговорный стол, за который готов сесть бункерный. И, похоже, это будет китайский стол", – добавил Сохар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе начали говорить о том, что Украину нужно заставить к миру с РФ.



