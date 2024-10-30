НАТО безумно ищет стол для переговоров с РФ: какой план «мира» для Украины выберет

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Ткачик Олеся
Западные партнеры Украины по всем сценариям противостояния с российским империализмом выбирают переговоры с ним, и все потому, что президент США Джо Байден видит больше рисков в Дональде Трампе, чем в диктаторе Владимире Путине, считает журналист Орест Сохар.
Украина НАТО
По его словам, Соединенные Штаты формально прикрываются отчетом своей разведки, которая вновь рассказала о красных линиях Кремля и риске эскалации.
При этом Сохар подчеркнул, что НАТО безнаказанно намотало на свои стволы уже немало путинских линий, поэтому сегодняшняя "забота" о ракетной девственности РФ в первую очередь вызвана американскими выборами. По мнению журналиста, правда в том, что команда Байдена опасается, что малейшая попытка Путина огрызнуться на "дальнобой" будет использована Трампом для дискредитации Камалы Гаррис как конкурента на выборах. И еще, добавляет Сохар, партнеры больше не хотят вливать столько средств на алтарь победы демократии, сколько нужно для вооруженного превосходства Украины Московии.
При этом журналист подчеркнул, что позиция партнеров Украины по поводу будущей путинской войны еще не согласована.
По его словам, Британия и Франция еще постараются давить на Шольца с Байденом для избрания другой позиции союзников в войне — заставить Путина к переговорам исключительно с позиции силы, потому что показная слабость Запада приведет к усилению России. Поэтому большинство европейских стран выступают за дальнейшую помощь Украине и разрешение на "дальнобой": для Европы это глобальный конфликт, угрожающий миру.
При этом он напомнил, что Китай с его политическими сателлитами создали международную группу "по завершению войны", которая будет "играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса". Пекин подтянул в клуб любителей Путина Египет, Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику, Кению, Замбию, Казахстан и даже Венгрию.
По его словам, настроения "бенефициаров мира" могут корректироваться, Байден способен даже пообещать Украине "дальнобой" для моделирования какой-либо реальности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе начали говорить о том, что Украину нужно заставить к миру с РФ.
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