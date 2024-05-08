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НАТО готовит подлость против Украины, которую примут в Вашингтоне на саммите

НАТО готовит проект декларации, которая должна быть принята участниками Вашингтонского саммита. Так вот, по данным Corriere della Sera, там будет строчка о том, что НАТО не будет посылать своих военных на войну в Украину

сегодня, 16:07 comments2080
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации издания Corriere della Sera, в Вашингтоне на саммите стран НАТО, который состоится 9-11 июля, будет принята декларация. В ней якобы будет прописан пункт, в котором подчеркивается, что Альянс не будет отсылать своих военных на войну в Украину.

НАТО готовит подлость против Украины, которую примут в Вашингтоне на саммите

НАТО

Кроме того, по информации издания, Украину, вероятно, будут ожидать и другие изменения, которые собираются принять на саммите. В частности, как подчеркивают журналисты, председательствующим в "группе Рамштайн" сейчас является глава Пентагона Ллойд Остин.

Однако, отмечает издание, на июльском саммите будет принято решение передать эту задачу штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Журналисты утверждают, что этому шагу есть практическая причина, она заключается в том, что 99% доставляемых в Украину материалов поступают от 32 партнеров Атлантического альянса.

"Но есть и политическое объяснение: действия западного блока будут более единодушны как в глазах отечественного общественного мнения, так и в глазах Владимира Путина",
– отмечает издание.

Кроме того, по информации журналистов, НАТО будет работать над укреплением восточного фланга. Они добавляют, что с фронта в Украине поступают тревожные новости, и есть опасения, что оккупанты могут прорвать рубежи Сил обороны. Также издание добавило, что Харьков и Одесса остаются доступными и легкими целями для агрессии РФ, так как они очень плохо защищены с точки зрения противовоздушной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО реально боится не только принимать, а даже приглашать Украину присоединиться к Альянсу. Дело в том, что Запад еще в начале войны был готов к тому, что Россия захватит Киев. Но не так получилось, как думалось. Теперь же членство Украины в НАТО просто элемент торга с Россией.




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Источник: https://www.corriere.it/esteri/24_maggio_05/la-nato-difendera-kiev-senza-boots-on-the-ground-ecco-come-d87684e7-4ab9-4e51-a324-5fad05441xlk.shtml
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Обсуждения

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УКРАЇНЕЦЬ

сегодня, 15:43

Ничего этот лже самит для Украины не даст! Украине скажут потерпите и отдайте... А путинской россии нате возьмите только хватит воевать вот еще вам денег и всяких плюшек. Вот и весь лжесамит очередное фуфло втирание, когда каждому солдату на передовой не говоря о нас Украинцах известно что кремль нужно весь под ноль снести вместе со всеми его обитателями которые туда хоть раз заходили! Была инаугурация так хоть бы раз его бомбанули так нет, крымский мост уже пишут пусть стоит и т.д. свои боеприпасы как не делались так и не делаются, зато население истребляют!


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