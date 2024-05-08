НАТО готовит подлость против Украины, которую примут в Вашингтоне на саммите

По информации издания Corriere della Sera, в Вашингтоне на саммите стран НАТО, который состоится 9-11 июля, будет принята декларация. В ней якобы будет прописан пункт, в котором подчеркивается, что Альянс не будет отсылать своих военных на войну в Украину.

НАТО

Кроме того, по информации издания, Украину, вероятно, будут ожидать и другие изменения, которые собираются принять на саммите. В частности, как подчеркивают журналисты, председательствующим в "группе Рамштайн" сейчас является глава Пентагона Ллойд Остин.

Однако, отмечает издание, на июльском саммите будет принято решение передать эту задачу штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Журналисты утверждают, что этому шагу есть практическая причина, она заключается в том, что 99% доставляемых в Украину материалов поступают от 32 партнеров Атлантического альянса.

"Но есть и политическое объяснение: действия западного блока будут более единодушны как в глазах отечественного общественного мнения, так и в глазах Владимира Путина",

– отмечает издание.

Кроме того, по информации журналистов, НАТО будет работать над укреплением восточного фланга. Они добавляют, что с фронта в Украине поступают тревожные новости, и есть опасения, что оккупанты могут прорвать рубежи Сил обороны. Также издание добавило, что Харьков и Одесса остаются доступными и легкими целями для агрессии РФ, так как они очень плохо защищены с точки зрения противовоздушной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО реально боится не только принимать, а даже приглашать Украину присоединиться к Альянсу. Дело в том, что Запад еще в начале войны был готов к тому, что Россия захватит Киев. Но не так получилось, как думалось. Теперь же членство Украины в НАТО просто элемент торга с Россией.