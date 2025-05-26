Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что на июньском саммите в Гааге Альянс будет стремиться утвердить новую цель расходов на оборону в размере 5% ВВП.

Саммит НАТО пройдет в Гааге. Фото из открытых источников

Генсек НАТО предположил, что на саммите в Гааге страны договорятся о повышении цели расходов на оборону до 5%.

Марк Рютте отметил, что целевой показатель расходов непосредственно на оборону будет значительно превышать 3%, а связанные с обороной расходы будут направлены на смежные цели.

При этом генсек НАТО не стал вдаваться в детали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что низкий уровень российской делегации в Стамбуле продемонстрировал отношение Кремля к переговорному процессу. "С точки зрения Путина, его встреча с Владимиром Зеленским невозможна, потому что в Украине нелегитимная власть. Поэтому российский диктатор решил не ехать в Стамбул. В то же время Украина отправила на переговоры делегацию значительно более высокого уровня, в которую включила топовых должностных лиц и специалистов в своих сферах", — отметил пополам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что отказ России от переговоров с Украиной в Ватикане станет очередным унижением для американцев и серьезным сигналом для ужесточения санкций против РФ. "Лавров очень четко заявил, что никаких переговоров о прекращении огня не будет без предварительных условий. По его словам, прекращение войны может быть достигнуто лишь при условии достижения определенных договоренностей, которые станут предметом переговоров. Далее он снова унизил американцев, заявив, что они не будут вести переговоры в Ватикане", — рассказал эксперт-международник.