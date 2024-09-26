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НАТО готовится к Третьей мировой войне: что известно

В блоке начали готовить план на случай Третьей мировой войны

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Война НАТО с Россией будет проходить на "большом поле боя" и приведет к серьезным потерям, сообщил генерал-лейтенант Александр Зольфранк, глава командования по логистике Альянса.

НАТО готовится к Третьей мировой войне: что известно

Альянс не исключает начало мировой войны. Фото из открытых источников

По его словам, в НАТО разрабатывается план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с РФ. Он подчеркнул, что из-за серьезных возможностей российской ПВО воздушная эвакуация раненых может быть слишком опасной, поэтому для этих целей лучше использовать санитарные поезда.

"Мы разрабатываем план обеспечения оперативной и качественной помощи большому количеству пострадавших", — сказал Александр Зольфранк.

Генерал также отметил, что странам НАТО необходимо унифицировать медицинские правила. Одним из решений может стать создание военно-медицинского Шенгена, который обеспечит свободное перемещение сильнодействующих препаратов, включая обезболивающие, которые критически важны во время тяжелых ранений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безуглая. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские захватчики полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскол, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/home/index.html
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