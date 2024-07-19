НАТО не против переговоров с РФ: к каким компромиссам готов Альянс

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Марьян Ощановский
В итоговой декларации Вашингтонского саммита НАТО появилась формулировка, что члены Альянса никогда не признают за Россией аннексированные украинские территории. Это ответ на ультиматумы Владимира Путина и приглашение к переговорам, считает политолог Игорь Рейтерович.
Альянс готов к переговорам с РФ. Фото из открытых источников
Политолог заметил, что и представители администрации Джо Байдена публично, и представители команды Дональда Трампа через инсайды в медиа заявляют, что Запад никогда не признает факт аннексии и оккупации Россией украинских территорий. При этом, отметил эксперт, они признают, что Россия сможет осуществлять на части захваченных территорий так называемый эффективный контроль – то есть оккупированные территории будут признаваться всем украинским цивилизованным миром, но фактический контроль над ними будет осуществлять Россия.
В то же время, добавил политолог, украинский президент говорил, что часть территорий Украина готова возвращать политико-дипломатическими мерами, что может означать — через переговоры с участием посредников в формате, который, вероятно, может чем-то напоминать "минские переговоры", когда никто не признал оккупированные территории российскими, но все согласны с тем, что фактически они контролируются Россией.
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