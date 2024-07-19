НАТО не против переговоров с РФ: к каким компромиссам готов Альянс

В итоговой декларации Вашингтонского саммита НАТО появилась формулировка, что члены Альянса никогда не признают за Россией аннексированные украинские территории. Это ответ на ультиматумы Владимира Путина и приглашение к переговорам, считает политолог Игорь Рейтерович.

Альянс готов к переговорам с РФ. Фото из открытых источников

Политолог заметил, что и представители администрации Джо Байдена публично, и представители команды Дональда Трампа через инсайды в медиа заявляют, что Запад никогда не признает факт аннексии и оккупации Россией украинских территорий. При этом, отметил эксперт, они признают, что Россия сможет осуществлять на части захваченных территорий так называемый эффективный контроль – то есть оккупированные территории будут признаваться всем украинским цивилизованным миром, но фактический контроль над ними будет осуществлять Россия.

"Открытым остается вопрос, где должен проходить водораздел между территориями, которые будет контролировать Украина и Россия. Очевидно, что это не будут четыре области, как хочет Путин. Сейчас ключевой вопрос, кто выйдет и публично заявит, где должна проходить так называемая "золотая середина". Пока НАТО и ЕС не готовы говорить о том, где должен проходить такой водораздел между территориями. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель недавно сказал, что для Евросоюза единственным планом завершения российско-украинской войны остается план Владимира Зеленского из 10 пунктов, в котором упоминается выход на границы 1991 года. Другого плана он пока не озвучивал", – сказал Игорь Рейтерович.

В то же время, добавил политолог, украинский президент говорил, что часть территорий Украина готова возвращать политико-дипломатическими мерами, что может означать — через переговоры с участием посредников в формате, который, вероятно, может чем-то напоминать "минские переговоры", когда никто не признал оккупированные территории российскими, но все согласны с тем, что фактически они контролируются Россией.