НАТО откровенно удивляет: что Рютте сказал о торгах украинскими территориями

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Ткачик Олеся
В НАТО не будут комментировать промежуточные стадии переговоров Соединенных Штатов и России по поводу включения в состав РФ пяти украинских территорий. Об этом на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским сообщил генсек НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте
При этом он акцентировал внимание на том, что очень важен тот факт, что американский президент Дональд Трамп таки начал переговоры с РФ по завершению войны.
На этот комментарий отреагировал президент Владимир Зеленский. В этом контексте он подчеркнул, что Украина является суверенным государством. Именно поэтому, добавил президент, все территории принадлежат унитарному государству Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резонансное заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Виткоффа, который предложил включить вопросы так называемых "пяти территорий" в потенциальное мирное соглашение с Россией. В частности, глава Украины подчеркнул, что подобные инициативы не входят в компетенцию спецпосланника. Зеленский подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией не может содержать пункты о признании временно оккупированных территорий частью РФ.
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