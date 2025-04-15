НАТО откровенно удивляет: что Рютте сказал о торгах украинскими территориями

В НАТО не будут комментировать промежуточные стадии переговоров Соединенных Штатов и России по поводу включения в состав РФ пяти украинских территорий. Об этом на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

Марк Рютте

При этом он акцентировал внимание на том, что очень важен тот факт, что американский президент Дональд Трамп таки начал переговоры с РФ по завершению войны.

"Думаю, это важно, что господин Трамп начал переговоры, потому что мы видим, что очень много людей умирает, очень много городов разрушается, очень много атак. И это очень важные усилия. Я решил не комментировать все промежуточные стадии этого проекта и процесса, потому что не хочу вмешиваться в это. Мы оказываем помощь ту, которую можем, но на промежуточных стадиях я не хочу комментировать", – сказал Рютте.

На этот комментарий отреагировал президент Владимир Зеленский. В этом контексте он подчеркнул, что Украина является суверенным государством. Именно поэтому, добавил президент, все территории принадлежат унитарному государству Украины.

"О территориях нашего государства может говорить только народ", — сказал Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резонансное заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Виткоффа, который предложил включить вопросы так называемых "пяти территорий" в потенциальное мирное соглашение с Россией. В частности, глава Украины подчеркнул, что подобные инициативы не входят в компетенцию спецпосланника. Зеленский подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией не может содержать пункты о признании временно оккупированных территорий частью РФ.



