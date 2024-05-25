logo

BTC/USD

69167.92

ETH/USD

3752.56

LTC/USD

84.90

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

43.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО НАТО озвучило реальную роль Китая в войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО озвучило реальную роль Китая в войне в Украине

Альянс считает, что от позиции Пекина зависит ход войны

сегодня, 23:20
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Китаем России является решающим фактором, влияющим на ход войны РФ против Украины.

НАТО озвучило реальную роль Китая в войне в Украине

НАТО обвинило Китай в поддержке войны в Украине. Фото из открытых источников

"Китай говорит, что хочет поддерживать хорошие отношения с Западом. Однако Пекин подпитывает войну в Европе", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Пекин существенно нарастил поставки Москве деталей, микроэлектроники и технологий, используемых РФ для производства ракет, танков и самолетов.

"Для Украины еще не поздно победить. Страны НАТО должны направить Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности", — добавил Йенс Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Генсек НАТО також повідомив, що Альянс готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости