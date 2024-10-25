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НАТО превращается в «аналог» ООН: членом какого клуба Украина должна стать

НАТО превращается в организацию, которая не может выполнить те задачи, ради которых была создана

сегодня, 10:00
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Ткачик Олеся

Для украинцев вступление в НАТО стало фетишем и национальной идеей, считает политолог Виктор Андрусив. При этом он подчеркивает, что украинцы действительно плохо разбираются в том, что такое НАТО и сможет ли оно стать решением для страны.

НАТО превращается в «аналог» ООН: членом какого клуба Украина должна стать

Украина НАТО

При этом Андрусив считает, что целесообразность вступления в НАТО следует обсудить в контексте визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит БРИКС в Казань и желании включить страну в членство в этой организации. При этом политолог напомнил, что Турция является членом НАТО, но начала дрейфовать от этой организации.

"Когда я был на Варшавском форуме безопасности, слушал выступление президента Дуды, который сказал, что Польша является основой восточного фланга НАТО. Не было возможности ему задать вопрос, но я хотел сообщить, что в этом фланге гигантская дыра в виде Словакии и Венгрии. Любая атака России на Польшу или страны Балтии вызовет паралич НАТО через Орбана или Фицо. Потому что эти пророссийские агенты точно не будут голосовать за общую оборону, чем сделают решение применить статью 5 – невозможным", — отметил политолог.

По его словам, на этом фоне нужно зафиксировать, что вступить в НАТО у Украины очень мало шансов, учитывая то же решение консенсусом и тем, сколько у нас там недоброжелателей.

"Поэтому получается мы стремимся стать членами клуба, где нас не рады видеть, и который по — факту не способен выполнить то, для чего создан", — добавил Андрусив.

Он считает, что выходом для Украины могло бы стать новое военное партнерство.

"У нас есть надежные партнеры, такие как США и Британия, в меньшей степени Франция, в большей степени Балтийские страны. Мы должны выстроить новую конструкцию вне парализованного НАТО, с теми, с кем мы уже на практике имеет общую военную коалицию. Фактически для чего нам вступать в организацию, где нас интересует оружие и ресурс нескольких конкретных стран, а решение зависит от десятков второстепенных", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канцлер Германии Шольц выступил категорически против того, чтобы приглашать Украину в НАТО "прямо сейчас".




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Источник: https://t.me/victor_andrusiv/1980
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