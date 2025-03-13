НАТО признало свою слабость: от каких стран отстает Альянс

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Марьян Ощановский
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены оборонного блока отстают от России и Китая в производстве оружия.
У НАТО есть много проблем. Фото из открытых источников
Соответствующее заявление Марк Рютте сделал на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Генсек подчеркнул, что НАТО нужно производить больше оружия.
Генеральный секретарь НАТО добавил, что США обладают сильной оборонной промышленностью, но нужно сделать больше для масштабирования производства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военная помощь от США снова поступает в Украину. Также полностью восстановлен обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном. Как пишет издание CNN, соответствующую информацию подтвердило неназванное американское чиновник. По словам собеседника издания, находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.
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