Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены оборонного блока отстают от России и Китая в производстве оружия.

У НАТО есть много проблем. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление Марк Рютте сделал на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Генсек подчеркнул, что НАТО нужно производить больше оружия.

"Мы делаем недостаточно. Ни в США, ни в Европе. Мы отстаем, если сравнивать с россиянами и китайцами", – заявил Марк Рютте.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что США обладают сильной оборонной промышленностью, но нужно сделать больше для масштабирования производства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военная помощь от США снова поступает в Украину. Также полностью восстановлен обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном. Как пишет издание CNN, соответствующую информацию подтвердило неназванное американское чиновник. По словам собеседника издания, находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.

