Нидерланды временно разместят зенитные ракетные комплексы Patriot в Литве вблизи границы с РФ.

Комплексы Patriot установят вблизи РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает министерство национальной обороны Нидерландов, этим летом Амстердам временно разместит в Литве ЗРК большой дальности Patriot. В ведомстве рассказали, что голландская военная часть будет проходить обучение в Литве вместе с подразделениями литовской армии.

По словам литовского министра обороны Лауринаса Кащюнаса, развертывание Patriot на территории его страны – положительная новость.

"Участие нидерландских солдат в батальоне передовых сил НАТО, миссии воздушной полиции стран Балтии и подразделении интеграции сил НАТО имеет большое значение для безопасности балтийских стран. Этим шагом мы также укрепляем наше сотрудничество в сфере противовоздушной обороны", — подчеркнул Лауринас Кащюнас.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские кафиры продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.