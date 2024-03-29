logo

BTC/USD

69606.22

ETH/USD

3496.41

LTC/USD

105.85

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО НАТО разместит мощную ПВО на границе с РФ: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО разместит мощную ПВО на границе с РФ: какая причина

НАТО установит комплексы Patriot на границе с Россией

сегодня, 21:18
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Нидерланды временно разместят зенитные ракетные комплексы Patriot в Литве вблизи границы с РФ.

НАТО разместит мощную ПВО на границе с РФ: какая причина

Комплексы Patriot установят вблизи РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает министерство национальной обороны Нидерландов, этим летом Амстердам временно разместит в Литве ЗРК большой дальности Patriot. В ведомстве рассказали, что голландская военная часть будет проходить обучение в Литве вместе с подразделениями литовской армии.

По словам литовского министра обороны Лауринаса Кащюнаса, развертывание Patriot на территории его страны – положительная новость.

"Участие нидерландских солдат в батальоне передовых сил НАТО, миссии воздушной полиции стран Балтии и подразделении интеграции сил НАТО имеет большое значение для безопасности балтийских стран. Этим шагом мы также укрепляем наше сотрудничество в сфере противовоздушной обороны", — подчеркнул Лауринас Кащюнас.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские кафиры продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kam.lt/nyderlandai-i-lietuva-pratyboms-atsiuncia-patriot/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости