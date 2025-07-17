НАТО разработало план молниеносной нейтрализации российского города в случае угрозы, - генерал США

У НАТО есть техническая возможность молниеносно "нейтрализовать" Калининградскую область, которая является одним из ключевых форпостов РФ в Европе. Об этом заявил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью в интервью Defense News.

НАТО разработало план молниеносной нейтрализации российского города в случае угрозы. Фото: Евгений Малолетка/AP

Армия США и ее союзники по НАТО приступают к реализации нового плана "Линия сдерживания на восточном фланге", целью которого является усиление наземных возможностей и повышение военно-промышленной совместимости в рамках альянса, заявил командующий армией США в Европе и Африке в среду на первой конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене.

По словам генерала Кристофера Донахью, в рамках плана противодействия российским угрозам и обеспечению масштабированного глобального сдерживания, армия и ее союзники по НАТО срочно разрабатывают стандартизированные базирующиеся на данных базы данных, совместные пусковые установки и облачную координацию.

Региональные планы разрабатываются уже некоторое время, но армия вместе с НАТО изначально сосредотачивается на странах Балтии, "чтобы попытаться понять, как на самом деле сделать так, чтобы промышленность и страны точно знали, какие требования, в конечном счете, теперь это известно как Восточная фланговая линия сдерживания", — сказал Донахью.

"Мы знаем, что нам нужно разработать, и наш сценарий использования состоит в том, что вам нужно [сдерживать] с земли", – сказал он. "Наземная сфера не становится менее важной, она становится более важной. Теперь вы можете с земли разрушить [пузыри A 2 AD , мешающие доступу, запрещающие воздушный доступ]. Теперь вы можете захватить море из земли. Все это, что мы наблюдаем, происходит в Украине".

Например, отметил Донахью, Калининград, Россия, имеет ширину примерно 47 миль и окружен НАТО со всех сторон, и армия и ее союзники теперь имеют возможность "уничтожить это с земли в баснословные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать".

"Мы это уже спланировали и уже разработали. Проблема массы и импульса, которую создает для нас Россия… мы разработали возможности, чтобы убедиться, что мы можем остановить эту проблему массы и импульса", – сказал Донахью.

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