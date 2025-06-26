НАТО "сдало" Украину Путину: что на Западе говорят о скандальном саммите Альянса

Хотя последний саммит НАТО в Гааге продемонстрировал достижение Дональда Трампа в увеличении оборонных бюджетов европейских стран, он оставил Украину с оскорблением и вызвал беспокойство на восточном крыле Альянса. Отсутствие четкого осуждения полномасштабной агрессии РФ и второстепенное участие президента Владимира Зеленского в мероприятиях саммита свидетельствуют о растущей "усталости от Украины".

Саммит НАТО в Гааге (фото из открытых источников)

Об этом в своем анализе отметил обозреватель The Telegraph Самуэль Рамани.

Саммит НАТО: сигнал усталости и нехватка поддержки

Несмотря на ожидание, что саммит станет этапом усиления европейской безопасности на фоне российской угрозы, заявления Трампа по поводу статьи 5 Североатлантического договора вызвали сомнения в странах Балтии относительно способности Североатлантического союза противодействовать гибридным вызовам со стороны Кремля. В Украине эти события восприняли еще более болезненно.

Несмотря на повторение Генсеком НАТО Марком Рютте формулировки о "необратимости евроатлантического курса Украины", эти слова, по оценке обозревателя, звучали особенно слабо и бесперспективно.

Ограниченные ресурсы и колебания поддержки

После трех лет полномасштабной войны Украине не хватает сил и вооружения для победы. Трамп в разговоре с Зеленским подчеркнул проблему нехватки живой силы, а его вице-президент Джей Ди Венс критиковал мобилизационные решения Киева. Отмена Зеленским запрета на призыв мужчин в возрасте 18–24 лет пока не принесла ожидаемого результата. Недавние тактические успехи России в Покровском районе являются, в частности, следствием недостатка защитников, а внутри армии наблюдается снижение морального духа из-за напряжения между военными и командованием.

Поскольку Трамп позволяет понять свое нежелание поддерживать Украину неограниченно, поставки оружия могут еще больше сократиться. В настоящее время Украина акцентирует внимание на получении систем противовоздушной обороны Patriot, отложив требования относительно более современного наступательного оружия. Перспективы предоставления США крылатых ракет Tomahawk или истребителей, которые могли бы противодействовать Су-35, остаются туманными.

В этих условиях Киев вынужден рассчитывать на помощь со стороны Европы. Да, Германия получила "зеленый свет" на передачу 125 ракет большой дальности и 100 ракет Patriot. Нидерланды отправили последнюю партию из 24 обещанных истребителей F-16, а Норвегия рассматривает возможность удвоения их снабжения. Великобритания и Германия также объявили о поддержке украинской оборонной отрасли, включая совместное производство дронов и обещание инвестировать 5 миллиардов евро в ракеты дальнего действия.

Хотя эти шаги и приветствуются Киевом, они не решают проблему нехватки вооружения. Украинская промышленность не успевает компенсировать поставки Северной Кореи в РФ, а арсеналы европейских государств тоже иссякают — им приходится пополнять запасы через заказы в США. В то же время Россия активизировала наступательные действия в направлении Донетчины, Харьковщины и Сумщины, тогда как Украина сталкивается с серьезными трудностями в обеспечении своей армии.

Несмотря на все, украинские силы продолжают демонстрировать мужество и изобретательность. Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об остановке наступления на Сумы и операция "Паутина", направленная на российскую стратегическую авиацию, являются примерами этих качеств.

Но даже стойкость украинцев не сможет компенсировать нежелание России завершать войну. Это осознание постепенно формирует среди украинского общества глубокий цинизм по отношению к Западу, что может негативно повлиять на интеграционные процессы в будущем.

"Несмотря на то, что Трамп и Рютте отметили достижения в увеличении оборонных расходов как фактор укрепления НАТО, тот факт, что Украина была фактически проигнорирована в итоговой декларации, нивелирует значительную часть преимуществ этой системы. Без защиты Украины невозможно обеспечить безопасность всей Европы", — резюмировал Самуэль Рамани.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп снова меняет свою позицию по отношению к Путину и Зеленскому. Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге и выразил ему симпатию, назвав "очень приятным". Одновременно он занял более жесткую позицию по отношению к России, сообщает Financial Times.

СМИ обращают внимание, что Трамп долго не определялся, кого поддерживать в конфликте – Киев или Москву. Резкий излом в его позиции, как пишет издание, произошел после конфликта в Белом доме во время визита президента Украины. Тогда, по информации журналистов, США временно приостановили военную и разведывательную поддержку Киева.

В первой части своего второго термина Трамп демонстрировал приверженность Путину — они общались по телефону, а официальные делегации вели переговоры. Однако в последние недели, как утверждается, Трамп начал разочаровываться в российском лидере из-за чрезмерных требований и нежелания договариваться о прекращении боевых действий.