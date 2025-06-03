НАТО всерьез готовится к нападению РФ: Альянс пошел на крайний шаг

Североатлантический альянс призывает европейские государства-члены значительно увеличить количество наземных противовоздушных сил для подготовки к возможной агрессии России, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Североатлантический союз поставил цель для европейских членов пятикратного наращивания наземных ПВО, при этом для каждой страны будут определены индивидуальные цели, но без четких сроков их достижения.

Ожидается, что вопросы наземной противовоздушной обороны будут рассматриваться во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в ближайший четверг.

По словам одного из высокопоставленных европейских военных, членам НАТО необходимо критически расширить количество систем ПВО.

За последние 30 лет количество наземных противовоздушных систем в Североатлантическом союзе значительно сократилось из-за изменения фокуса из Европы на угрозы в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

В настоящее время наращивание потенциала ПВО является составной частью более широкой стратегии НАТО, направленной на существенное увеличение оборонных бюджетов в ответ на растущие военные вызовы. Под давлением президента США Дональда Трампа Альянс планирует установить целевые показатели оборонных расходов в размере 5% от ВВП каждой страны-члена. При этом 3,5% ВВП должны быть направлены непосредственно на нужды обороны, а остальные 1,5% — на сопредельные сферы, такие как инфраструктура, киберзащита и гражданская оборона.

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