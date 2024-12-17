НАТО вступает в войну против агрессии РФ: чем США могут значительно ослабить Украину

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Кречмаровская Наталия
НАТО будет координировать военную помощь поступающему от США Киеву. Такое решение воспринимают как защиту механизма поддержки от скептика НАТО Дональда Трампа.
Фото портал "Комментарии"
Издание Reuters со ссылкой на свой источник сообщает, что это было сделано после задержки в несколько месяцев.
К тому же Трамп, который вступит в должность в январе, заявил о желании как можно быстрее закончить войну в Украине, но не сказал, как он это преследует. Издание напоминает, что давно критикует масштабы финансовой и военной помощи США Украине.
Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп готовится к инаугурации и исполнению президентских обязанностей. Инаугурация, как рассказывал портал "Комментарии", должна состояться 20 января — Трамп уже начал приглашать мировых лидеров.
В понедельник, общаясь с журналистами, он ответил на вопрос, пригласил ли президента Украины Владимира Зеленского на инаугурацию. Ответ был резким и категоричным.
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