НАТО вступает в войну против агрессии РФ: чем США могут значительно ослабить Украину

НАТО будет координировать военную помощь поступающему от США Киеву. Такое решение воспринимают как защиту механизма поддержки от скептика НАТО Дональда Трампа.

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Издание Reuters со ссылкой на свой источник сообщает, что это было сделано после задержки в несколько месяцев.

“Это дает НАТО более непосредственную роль в войне против российского вторжения, не прибегая к привлечению собственных сил. Дипломаты, однако, признают, что передача НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США под руководством Трампа все еще могут нанести серьезную неудачу Украине, сократив ее поддержку, поскольку она является доминирующей силой альянса и поставляет большинство оружия Киеву”, — отмечает издание.

К тому же Трамп, который вступит в должность в январе, заявил о желании как можно быстрее закончить войну в Украине, но не сказал, как он это преследует. Издание напоминает, что давно критикует масштабы финансовой и военной помощи США Украине.

"Между тем уходящая в отставку администрация в Вашингтоне пытается доставить как можно больше оружия в Киев из-за опасений, что Трамп может сократить поставки военной техники в Украину", — отмечает издание.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп готовится к инаугурации и исполнению президентских обязанностей. Инаугурация, как рассказывал портал "Комментарии", должна состояться 20 января — Трамп уже начал приглашать мировых лидеров.

В понедельник, общаясь с журналистами, он ответил на вопрос, пригласил ли президента Украины Владимира Зеленского на инаугурацию. Ответ был резким и категоричным.



