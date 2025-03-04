Названо событие, которое точно укажет на то, что НАТО прекратит свое существование

Пока официального подтверждения о прекращении американской военной поддержки для Украины нет, отмечает военный эксперт Михаил Самусь.

НАТО

По его словам, такое потенциальное решение будет означать переход США на сторону страны-агрессора с целью принуждения страны-жертвы к капитуляции.

Впрочем, эксперт убежден, что ВСУ и Украина не остановится в противостоянии агрессору, а вот с США придется прощаться как с союзником, как с лидером Западного мира, как с гарантом евроатлантической безопасности после Второй мировой и Холодной войн.

"На этом можно считать, что НАТО прекратило свое существование. Стремятся ли к этому американцы? Думаю, что нет. Но реальность такова, что их страну возглавляют люди, которые плевали на мнение американцев, украинцев, европейцев и вообще элементарную логику", — говорит Самусь.

По его убеждению, у европейцев нет другого выхода, как сплотиться и доказать, что европейцы могут защитить демократию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американский президент Дональд Трамп поставил на паузу оказания военной помощи Украине, выделенной еще Байденом. Как говорит политолог Роман Пономаренко, речь идет о вооружении на сумму 1,25 миллиарда. долларов, которые должны поступать в Украину в течение шести месяцев 2025 года. Где-то треть от этого объема Украина уже получила, другое заморожено. Ракеты ПВО, боеприпасы для артиллерии, "Хаймарсмов" и дальнобойные ракеты.

Нынешняя ситуация плюс ряд других факторов не дает возможностей для ВСУ переходить к масштабным наступательным действиям, чтобы реализовать главную цель войны – освобождение оккупированных территорий.



