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Названо событие, которое точно укажет на то, что НАТО прекратит свое существование

Украина и ВСУ будут продолжать борьбу даже без помощи США

4 марта 2025, 15:14
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Автор:
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Ткачик Олеся

Пока официального подтверждения о прекращении американской военной поддержки для Украины нет, отмечает военный эксперт Михаил Самусь.

Названо событие, которое точно укажет на то, что НАТО прекратит свое существование

НАТО

По его словам, такое потенциальное решение будет означать переход США на сторону страны-агрессора с целью принуждения страны-жертвы к капитуляции.

Впрочем, эксперт убежден, что ВСУ и Украина не остановится в противостоянии агрессору, а вот с США придется прощаться как с союзником, как с лидером Западного мира, как с гарантом евроатлантической безопасности после Второй мировой и Холодной войн.

"На этом можно считать, что НАТО прекратило свое существование. Стремятся ли к этому американцы? Думаю, что нет. Но реальность такова, что их страну возглавляют люди, которые плевали на мнение американцев, украинцев, европейцев и вообще элементарную логику", — говорит Самусь.

По его убеждению, у европейцев нет другого выхода, как сплотиться и доказать, что европейцы могут защитить демократию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американский президент Дональд Трамп поставил на паузу оказания военной помощи Украине, выделенной еще Байденом. Как говорит политолог Роман Пономаренко, речь идет о вооружении на сумму 1,25 миллиарда. долларов, которые должны поступать в Украину в течение шести месяцев 2025 года. Где-то треть от этого объема Украина уже получила, другое заморожено. Ракеты ПВО, боеприпасы для артиллерии, "Хаймарсмов" и дальнобойные ракеты.

Нынешняя ситуация плюс ряд других факторов не дает возможностей для ВСУ переходить к масштабным наступательным действиям, чтобы реализовать главную цель войны – освобождение оккупированных территорий.




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Источник: https://www.facebook.com/mykhailo.samus.7
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