Названы суммарные потери Украины и РФ с начала войны

С начала полномасштабной войны потери армий РФ и Украины погибшими и ранеными превысили 1 миллион военнослужащих, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на Concert Noble в Брюсселе.

В НАТО рассказали о потерях РФ и Украины. Фото из открытых источников

Генсек Альянса отметил, что еженедельно Украина и Россия теряют погибшими и ранеными более 10 тысяч солдат.

Чиновник напомнил о близости войны в Украине для Европы.

"Из Брюсселя в Украину можно добраться за один день. Один день — именно так близко падают российские бомбы. Так близко летают иранские беспилотники. А совсем рядом воюют северокорейские солдаты. Каждый день эта война влечет за собой все большее разрушение и смерти", — сказал Марк Рютте.

Генсек НАТО отметил, что российский диктатор Владимир Путин "старается уничтожить нашу свободу и образ жизни".

"Его модель агрессии не нова. Но слишком долго мы не действовали. Грузия в 2008 году. Крым в 2014 году. И многие не хотели верить, что они начнут полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года. Сколько нам еще нужно тревожных звонков?" – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый центр НАТО в Германии, который помогает Украине, может заработать в ближайшее время. Работу планируют запустить уже к концу этого года. Такое заявление после встречи министров стран Альянса сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по подготовке и помощи Украине заработает полностью до конца этого года", — сказал генсек. Генсек подчеркнул, что члены Альянса работают над выполнением финансового обещания в 40 млрд евро в помощь безопасности Украины в 2024 году.