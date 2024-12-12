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Названы суммарные потери Украины и РФ с начала войны

Еженедельно Силы обороны Украины и российская армия теряют более 10 тысяч военных

сегодня, 20:57
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Марьян Ощановский

С начала полномасштабной войны потери армий РФ и Украины погибшими и ранеными превысили 1 миллион военнослужащих, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на Concert Noble в Брюсселе.

Названы суммарные потери Украины и РФ с начала войны

В НАТО рассказали о потерях РФ и Украины. Фото из открытых источников

Генсек Альянса отметил, что еженедельно Украина и Россия теряют погибшими и ранеными более 10 тысяч солдат.

Чиновник напомнил о близости войны в Украине для Европы.

"Из Брюсселя в Украину можно добраться за один день. Один день — именно так близко падают российские бомбы. Так близко летают иранские беспилотники. А совсем рядом воюют северокорейские солдаты. Каждый день эта война влечет за собой все большее разрушение и смерти", — сказал Марк Рютте.

Генсек НАТО отметил, что российский диктатор Владимир Путин "старается уничтожить нашу свободу и образ жизни".

"Его модель агрессии не нова. Но слишком долго мы не действовали. Грузия в 2008 году. Крым в 2014 году. И многие не хотели верить, что они начнут полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года. Сколько нам еще нужно тревожных звонков?" – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый центр НАТО в Германии, который помогает Украине, может заработать в ближайшее время. Работу планируют запустить уже к концу этого года. Такое заявление после встречи министров стран Альянса сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по подготовке и помощи Украине заработает полностью до конца этого года", — сказал генсек. Генсек подчеркнул, что члены Альянса работают над выполнением финансового обещания в 40 млрд евро в помощь безопасности Украины в 2024 году.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5pO6-nkFvBk
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