Названы суммарные потери Украины и РФ с начала войны

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Марьян Ощановский
С начала полномасштабной войны потери армий РФ и Украины погибшими и ранеными превысили 1 миллион военнослужащих, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на Concert Noble в Брюсселе.
В НАТО рассказали о потерях РФ и Украины. Фото из открытых источников
Генсек Альянса отметил, что еженедельно Украина и Россия теряют погибшими и ранеными более 10 тысяч солдат.
Чиновник напомнил о близости войны в Украине для Европы.
Генсек НАТО отметил, что российский диктатор Владимир Путин "старается уничтожить нашу свободу и образ жизни".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый центр НАТО в Германии, который помогает Украине, может заработать в ближайшее время. Работу планируют запустить уже к концу этого года. Такое заявление после встречи министров стран Альянса сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по подготовке и помощи Украине заработает полностью до конца этого года", — сказал генсек. Генсек подчеркнул, что члены Альянса работают над выполнением финансового обещания в 40 млрд евро в помощь безопасности Украины в 2024 году.
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