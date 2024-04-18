Некоторые страны ЕС действительно боятся нападения Путина: какие возможны сценарии

Латвия, Литва и Эстония взволнованы возможным нападением агрессоры РФ на собственные территории. Латвийцы оценивают два сценария угрозы: в первом случае, когда Украина проиграет войну, РФ ударит по территории балтийских государств и может спровоцировать ядерную угрозу. По второму сценарию Украина и Запад выстоят, однако тогда Москва будет применять гибридные атаки.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В публикации Financial Times говорится, что государства-соседи РФ опасаются возможного нападения россиян на НАТО в ближайшие годы. Такие опасения есть в Стокгольме, Берлине и Лондоне. Как предполагается, противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.

"Региональные лидеры видят три балтийских страны — с их небольшой территорией и узкой наземной связью с остальной частью НАТО — как место, где Путин мог бы попытаться проверить единство Альянса и решить проблему через дестабилизационные провокации или даже прямое военное нападение", — указано в публикации.

Говорят о двух возможных сценариях.

Первый – российские захватчики выиграют войну в Украине и захотят использовать свою агрессию против ослабленного Запада. Удар по прибалтийским странам может привести к ядерной угрозе.

Второе возможное развитие событий: Украина и Запад выдержат, но РФ может применять разные провокации в виде гибридных атак: убийства, диверсии, работу с местным русскоязычным населением.

"Лишь несколько лет назад план НАТО по защите трех балтийских стран заключался в том, чтобы позволить России сначала оккупировать их, а затем отбросить ее военными массовыми силами через несколько месяцев. Сегодня стратегия состоит в том, чтобы защитить территорию НАТО с первого метра и не дать российским захватчикам разрушить города, как это сделали в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия может снова представлять угрозу Киеву