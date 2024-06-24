О чем говорят дискуссии внутри НАТО по поводу будущего Украины: дождемся ли приглашения

Несмотря на то, что юбилейный саммит НАТО стремительно приближается, среди союзников все еще нет окончательного варианта, что предложить Киеву. Дошло до того, что официальные лица США и Германии предложили, чтобы Альянс во время саммита в июле пообещал, что Украина получит "мост" в членство в НАТО, а не "необратимый путь". Это также вызвало удивление со стороны ряда стран, в частности Великобритании. О чем говорят дискуссии внутри блока по поводу будущего Украины? На что может рассчитывать Киев на юбилейном саммите в Вашингтоне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит НАТО. Фото: из открытых источников

В очередной раз будут прописаны формулировки

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отметил, что мы точно не можем рассчитывать на официальное приглашение Украины в НАТО на приближающемся саммите НАТО.

"Нет смысла рассуждать о формулировках, в том числе данной на Бухарестском саммите, чтобы как-то они звучали, с одной стороны, многообещающие для Украины о том, что Украина в итоге станет полноправным членом НАТО, но в тоже время с такими оговорками, которые не вызовут критику у некоторых членов Альянса, которые выступают категорически против вступления Украины в НАТО. В первую очередь таких, как Венгрия. Да и президент США Джозеф Байден совсем недавно объявил о том, что Украину на данный момент не готова к вступлению в НАТО", – отметил Максим Яли.

Политолог прогнозирует, что в очередной раз будут прописаны формулировки о том, что нам нужно будет не только реформировать армию, уже после окончания войны с Россией, но и победить коррупцию. То есть, будет выставлен целый ряд условий, по которым, когда вопрос в очередной раз назреет, даже после окончания войны, могут нам вновь указать, что, к примеру, коррупция не побеждена.

"Хотя естественно, к примеру, когда принимали Грецию или Турцию в НАТО проблема с коррупцией стояла там как минимум не менее остро, чем сейчас в Украине. Резюмируя можно сказать, что отсутствует главный критерий – политическая воля лидеров стран, в первую очередь, лидера Соединённых Штатов Джозефа Байдена перейти так называемые "красные линии" с Кремлем", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Коллективный Запад должен продемонстрировать силу и характер

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина так прокомментировала ситуацию:

"Членство Украины в НАТО – вопрос сложный, особенно в части временного промежутка. Главным препятствием для вступления в Альянс есть военные действия и наличие оккупированных территорий. Сегодня никто не имеет ответа на вопрос "когда и как закончится война" и "какова судьба оккупированных территорий, особенно Крыма". Поэтому в преддверии юбилейного саммита НАТО речь идет исключительно о точности формулировок в определении перспектив украинского членства. Дискуссия по теме "мост" или "необратимый путь" очень интересна. Члены НАТО начали играть в свою любимую дипломатическую игру "хороший/плохой полицейский". Все прекрасно понимают, что членство Украины в НАТО является триггером для Путина. Поэтому заявление о необратимом пути может спровоцировать его на отчаянные действия".

Эксперт обращает внимание на то, что кремлевский диктатор в последнее время не светится оптимизмом. Визит в КНДР и подписание с мировым изгоем договора о стратегическом партнерстве, унижение российской делегации, изгнанной из переговорной комнаты, заявления о том, что России нечего терять, поэтому нужно идти до конца – все это свидетельствует, что положение дел у государства-агрессора скверное.

"С другой стороны, коллективный Запад должен также демонстрировать силу и характер, ведь формирование "оси зла" — РФ, Китай, Иран, КНДР – это глобальная угроза безопасности в мире, которая может иметь необратимые последствия. Поэтому единодушие в поддержке Украины, в том числе путем определения "необратимости пути" в НАТО, казалось бы, такого символического действия является весомым сигналом для всех геополитических игроков. И такое заявление на юбилейном саммите дало бы понять всем, что Запад решителен и непреклонен. Следовательно, вступление Украины в НАТО – это лишь перспектива с неопределенной датой, которая, к сожалению, может растянуться на десятилетия. А вот поддержка членов Альянса на саммите и публичное заявление, что нас там рады видеть – это то, что должно сделать НАТО, чтобы продемонстрировать свою силу в несиловой способ", – резюмировала Анна Малкина.

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