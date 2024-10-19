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Одно из ключевых государств ЕС поддержало присоединение Украины к НАТО

Франция не против, чтобы Украина стала членом Альянса

19 октября 2024, 23:51
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Марьян Ощановский

Франция поддерживает идею приглашения Украины в НАТО, заявил французский министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Одно из ключевых государств ЕС поддержало присоединение Украины к НАТО

Франция за вступление Украины в НАТО. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление французский министр озвучил во время визита в Киев.

Жан-Ноэль Барро отметил, что сейчас продолжаются переговоры среди членов Альянса по приглашению Украины в НАТО.

"Что касается приглашения Украины вступить в НАТО, мы открыты для этого. Это вопрос, который мы обсуждаем с нашими партнерами", – сказал глава французского МИД.

Жан-Ноэль Барро также рассказал, что поддерживает план победы Украины, представленный президентом Владимиром Зеленским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между гарантиями безопасности и ядерным оружием Украине следует выбирать ядерное оружие, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Если уж об этом говорить, то между любыми гарантиями безопасности и ядерным оружием выбор очевиден — ядерное оружие. "Гарантии безопасности" мы уже видели. Один из подписантов на нас напал, другие делают вид, что не обязаны защищать нас . Из этой ситуации можно уже сделать выводы: существование договоренностей абсолютно ничего не означает, они не работают", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО планирует замкнуть на себе ключевые функции помощи Украине после президентских выборов в США. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Североатлантического союза. "Генеральный секретарь Марк Рютте хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не чтобы один союзник брал на себя эту роль", — рассказал источник.



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Источник: https://www.reuters.com/
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