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Опасная ситуация: самолеты Германии и Британии перехватили истребители РФ у границ НАТО

Российские самолеты приблизились к воздушному пространству НАТО над Балтийским морем

сегодня, 20:00 comments1107
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Автор:

Лиля Воробьева

17 апреля пара российских истребителей и самолет-разведчик, приблизившиеся к воздушному пространству НАТО над Балтийским морем, перехватили ВВС Германии и Британии. Об этом пишет Sky News .

Опасная ситуация: самолеты Германии и Британии перехватили истребители РФ у границ НАТО

Российские истребители перехватили над Балтийским морем (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что один из перехваченных самолетов был идентифицирован как разведывательный самолет, следовавший из материковой России в Калининградский анклав. Его встретили два истребителя РФ, базирующихся в Калининграде. Затем они улетели с ним на юг через северо-западную часть эстонской зоны полетов.


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"Мы часто видим российские военные самолеты, летающие над Балтийским морем, поэтому для нас это было обычным перехватом. Однако важность перехвата этих самолетов и наша приверженность коллективной обороне воздушного пространства НАТО остается непоколебимой и решительной", — рассказал пилот.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше заявили, что Россия может напасть еще на одну страну. Президент Польши Анджей Дуда считает, что из-за собственной геополитической жадности РФ, в случае победы в Украине, следующей военной целью изберет другое государство. Об этом политик напомнил во время совместной конференции с лидером Италии Серджо Маттареллой, посетившим с визитом Польшу в понедельник, 17 апреля. Дуда подчеркнул, что каждый, кто сегодня призывает к прекращению помощи Украине, в условиях, когда россияне продолжают военную эскалацию на территории украинских земель действительно действуют в пользу Москвы и, по сути, хочет, чтобы Россия одержала победу над Украиной. По словам Дуды, если мир перестанет поддерживать Украину, Россия сможет выиграть войну, но в своих амбициях не остановится.



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