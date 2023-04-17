Опасная ситуация: самолеты Германии и Британии перехватили истребители РФ у границ НАТО

17 апреля пара российских истребителей и самолет-разведчик, приблизившиеся к воздушному пространству НАТО над Балтийским морем, перехватили ВВС Германии и Британии. Об этом пишет Sky News .

Российские истребители перехватили над Балтийским морем (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что один из перехваченных самолетов был идентифицирован как разведывательный самолет, следовавший из материковой России в Калининградский анклав. Его встретили два истребителя РФ, базирующихся в Калининграде. Затем они улетели с ним на юг через северо-западную часть эстонской зоны полетов.

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