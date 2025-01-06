Откажется ли Украина от своих территорий в обмен на членство в НАТО: Зеленский изменил мнение

Украина может рассмотреть сценарий вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. Тем не менее наша страна сможет согласиться на это только в случае соблюдения некоторых условий. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. При этом ранее официальный Киев придерживался только одного варианта – членства Украины в НАТО всей территорией.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Интервьюер поинтересовался у президента, согласится ли Украина отказаться от Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, в обмен на приглашение вступить в НАТО.

"Законодательно приглашение в НАТО делается Украине, и мы не признаем все другие территории Украины, но НАТО может действовать на той части, которая находится под контролем Украины — про это можно договориться. Я уверен", — сказал Владимир Зеленский.

Президент уточнил, что такой сценарий возможен, только если Украина увидит дипломатический способ завершения войны.

"Это первое. Второе – пакет оружия. Я не готов публично сказать, что это такое, но для президента Трампа в этом нет тайн. В основном это зависит от воли США. Потому что частично ЕС даст и частично США. К этому пакету нужно единство", — рассказал он.

Владимир Зеленский добавил, что также новоизбранному президенту США Дональду Трампу нужно будет ввести санкции против РФ, чтобы не допустить на рынок российскую энергетику. Он подчеркнул, что это, в первую очередь, будет выгодно для Вашингтона.

"Я думаю он будет доволен (Дональд Трамп – ред.), президент и народ США будут счастливы. Решение за вами (США – ред.). Тогда у Путина не будет столько денег на войну", — объяснил президент.

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