Откажется ли Украина от своих территорий в обмен на членство в НАТО: Зеленский изменил мнение

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Кравцев Сергей
Украина может рассмотреть сценарий вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. Тем не менее наша страна сможет согласиться на это только в случае соблюдения некоторых условий. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. При этом ранее официальный Киев придерживался только одного варианта – членства Украины в НАТО всей территорией.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Интервьюер поинтересовался у президента, согласится ли Украина отказаться от Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, в обмен на приглашение вступить в НАТО.
Президент уточнил, что такой сценарий возможен, только если Украина увидит дипломатический способ завершения войны.
Владимир Зеленский добавил, что также новоизбранному президенту США Дональду Трампу нужно будет ввести санкции против РФ, чтобы не допустить на рынок российскую энергетику. Он подчеркнул, что это, в первую очередь, будет выгодно для Вашингтона.
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