Почему с Трампом о НАТО нет смысла даже говорить: заявление Зеленского

Пока не состоялась инаугурация Дональда Трампа и он не занял место, как глава Белого дома официальный Киев не считает правильным даже поднимать вопрос о членстве Украины в НАТО в разговоре с победителем выборов президента США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Владимир Зеленский сделал в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцом в Киеве.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский подчеркнул, что такие гарантии безопасности, как приглашение Украины в НАТО, нужны уже сейчас.

"Что касается, например, приглашения в НАТО, то сложно сегодня говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме. У него нет всех этих юридических прав. И я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит", — высказался Владимир Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что "нет смысла" обсуждать с Трампом то, что от него пока не зависит.

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Президент отметил, что очень важно на постоянной основе общаться с американской стороной и важно разрабатывать будущие шаги вместе с европейцами.

"Когда мы говорим о заморозке конфликта, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал: что мы более, чем кто-то в мире хотим завершения войны, и безусловно, дипломатически завершение войны принесет больше сохранения жизней, и мы хотим этого", — сказал президент.



