Почему с Трампом о НАТО нет смысла даже говорить: заявление Зеленского

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Кравцев Сергей
Пока не состоялась инаугурация Дональда Трампа и он не занял место, как глава Белого дома официальный Киев не считает правильным даже поднимать вопрос о членстве Украины в НАТО в разговоре с победителем выборов президента США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Владимир Зеленский сделал в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцом в Киеве.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото - сайт Офиса президента Украины
Зеленский подчеркнул, что такие гарантии безопасности, как приглашение Украины в НАТО, нужны уже сейчас.
Украинский лидер уточнил, что "нет смысла" обсуждать с Трампом то, что от него пока не зависит.
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Президент отметил, что очень важно на постоянной основе общаться с американской стороной и важно разрабатывать будущие шаги вместе с европейцами.
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