Под шумок о мире Путин стягивает армию к границам НАТО: какая страна может оказаться под ударом

Президент США Дональд Трамп и мировые лидеры озабочены войной России против Украины. В это же время российский диктатора Владимир Путин не теряет времени. Он расширяет военные базы и готовится перебросить дополнительные войска к европейским границам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

НАТО и Россия. Фото из открытых источников

По информации издания, Кремль расширяет военные базы в Петрозаводске и в других районах недалеко от границы с Финляндией. Военные эксперты оценивают активность вдоль финской границы как часть подготовки Москвы к потенциальному конфликту с НАТО.

Как обращает внимание СМИ, именно в Ленинградский военный округ, граничащий с Эстонией, Латвией и Финляндией, будет переброшена большая часть новых военных в рамках увеличения численности войск до 1,5 млн человек. Небольшие бригады увеличатся втрое и станут дивизиями численностью 10 тысяч человек.

Россия уже занята строительством новых складов и жилья для военных, прокладывает новую железную дорогу вдоль границы с Эстонией, Финляндией и Норвегией, а также расширяет существующие в этом регионе железнодорожные пути, рассказал газете Эмиль Кастехельми из финской компании по OSINT-аналитике Black Bird Group.

О том, что Россия может быть через какое-то время будет готова к войне, свидетельствуют темпы производства военной техники.

"Российская армия восстанавливается и растет более быстрыми темпами, чем предполагало большинство аналитиков", — сказал командующий американскими войсками в Европе Кристофер Каволи сенатскому комитету в апреле. "Российская армия... сегодня больше, чем была в начале войны", — добавил генерал.

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