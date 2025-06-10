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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Марк Рютте посоветовал британцам учить русский язык, если правительство Великобритании не примет волевое решение в разы увеличить расходы на оборону. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Тelegraph.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Во время выступления в Лондоне представители масс-медиа поинтересовались у Рютте, стоит ли канцлеру казначейства Великобритании Рейчел Ривз увеличить оборонные расходы.
В Лондоне Марк Рютте встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с которым обсудил масштабную российскую атаку на Украину, из-за которой Польша была вынуждена поднять в воздух истребители в Польше.
Генсек добавил, что НАТО необходимо укрепить противовоздушную и противоракетную оборону, поскольку страны-члены альянса находятся на восточном фланге — на границе с Россией. Рютте предупредил, что расстояние между европейскими столицами составляет "всего несколько минут" для российских ракет.
Читайте также на портале "Комментарии" — режим Путина готовится к затяжной конфронтации с НАТО. Он не намерен в ближайшем будущем идти на диалог и примирение. Военные операции против стран-членов альянса РФ может начать уже до 2030 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
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