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Похоже на обреченность: кому Рютте посоветовал учить русский язык

Генсек НАТО Рютте предупредил Британию о последствиях недофинансирования обороны

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте посоветовал британцам учить русский язык, если правительство Великобритании не примет волевое решение в разы увеличить расходы на оборону. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Тelegraph.

Похоже на обреченность: кому Рютте посоветовал учить русский язык

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Во время выступления в Лондоне представители масс-медиа поинтересовались у Рютте, стоит ли канцлеру казначейства Великобритании Рейчел Ривз увеличить оборонные расходы.

"Если вы не пойдете на 5%, включая 3,5% на оборонные расходы, у вас все еще сможет остаться финансирование NHS (Национальной службы здравоохранения), пенсионной системы, но тогда вам лучше учить русский язык. Таковы последствия", — предупредил он.

В Лондоне Марк Рютте встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с которым обсудил масштабную российскую атаку на Украину, из-за которой Польша была вынуждена поднять в воздух истребители в Польше.

"Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо", — отметил Марк Рютте.

Генсек добавил, что НАТО необходимо укрепить противовоздушную и противоракетную оборону, поскольку страны-члены альянса находятся на восточном фланге — на границе с Россией. Рютте предупредил, что расстояние между европейскими столицами составляет "всего несколько минут" для российских ракет.

Читайте также на портале "Комментарии" — режим Путина готовится к затяжной конфронтации с НАТО. Он не намерен в ближайшем будущем идти на диалог и примирение. Военные операции против стран-членов альянса РФ может начать уже до 2030 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/06/09/russia-ukraine-zelensky-putin-nato-war-latest-news/
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