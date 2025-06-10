Похоже на обреченность: кому Рютте посоветовал учить русский язык

Генсек НАТО Марк Рютте посоветовал британцам учить русский язык, если правительство Великобритании не примет волевое решение в разы увеличить расходы на оборону. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Тelegraph.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Во время выступления в Лондоне представители масс-медиа поинтересовались у Рютте, стоит ли канцлеру казначейства Великобритании Рейчел Ривз увеличить оборонные расходы.

"Если вы не пойдете на 5%, включая 3,5% на оборонные расходы, у вас все еще сможет остаться финансирование NHS (Национальной службы здравоохранения), пенсионной системы, но тогда вам лучше учить русский язык. Таковы последствия", — предупредил он.

В Лондоне Марк Рютте встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с которым обсудил масштабную российскую атаку на Украину, из-за которой Польша была вынуждена поднять в воздух истребители в Польше.

"Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо", — отметил Марк Рютте.

Генсек добавил, что НАТО необходимо укрепить противовоздушную и противоракетную оборону, поскольку страны-члены альянса находятся на восточном фланге — на границе с Россией. Рютте предупредил, что расстояние между европейскими столицами составляет "всего несколько минут" для российских ракет.

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