После атаки на Польшу НАТО в нокдауне: действительно ли Путин приблизился к развалу Альянса

В сети продолжают обсуждать атаку российских дронов на Польшу. Рассматриваются разные возможные версии такой провокации россиян. Однако может ли за такой атакой стоять цель – развалить НАТО, показать, что Альянс уже давно не жизнеспособен? Может ли сработать план Путина в случае, если подобные провокации будут продолжаться, а ответ Запад только будет ограничиваться громкими заявлениями? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

Россияне разведкой боем добились значительного успеха

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что, осуществляя провоцию на территорию Польши россияне до конца не понимали последствий этих действий. То есть, это просто была, как в военной терминологии называется, разведка боем.

"Думалось совершить определенные враждебные действия противника для того, чтобы посмотреть на его реакцию. Я думаю, реакция стран НАТО очень порадовала россиян. Во-первых, страны НАТО и вообще противовоздушная оборона Альянса показали, что они совершенно не готовы к противодействию дронам. Их система ПВО дырявая, громоздкая и неадекватная современным вызовам. Россияне поняли, что, если они пошлют 500 дронов против, например, стран Балтии, то они просто снесут воздушную оборону противника. Во-вторых, они посмотрели, что реакция стран НАТО достаточно противоречива. Нет единой политики и понятного заявления от непосредственного блока НАТО о том, что это произошло. В-третьих, россияне увидели, что страны НАТО, вместо того, чтобы укреплять оборону Украины, начинают усиливать комплексно противовоздушную оборону в Польшу. Даже страны Балтии", – отметил эксперт.

Николай Мельник отмечает, идет определенный разлом внутри НАТО, ведь нужно укреплять всю западную границу, но почему-то этого не происходит. К тому же у Украины забирается ресурс для того, чтобы продемонстрировать единство стран внутри блока НАТО. Однако такие шаги не совсем адекватны, ведь непонятно, каким образом системы "Петриот", которые сейчас из Нидерландов будут передаваться в Польшу, будут сбивать "шахеды".

"Россияне от этой разведки боем путем потери 19 дронов достигли тех задач, которые их дипломатия и спецслужбы не могли достичь следующие десятки лет. И это ужасно, ведь все диктаторы мира понимают, что НАТО больше не страшно, как военная сила", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Не начинать же Третью мировую войну из-за дронов

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий отметил, что нынешняя атака на Польшу показала, что начало войны с НАТО будет незаметным. Никто не почувствует, что она уже началась.

"Мировую войну не начали, но показали, что российские дроны могут спокойно и без рисков залетать в Польшу. И вот через несколько месяцев мы увидим как дроны, а впоследствии и ракеты, свободно чувствующие себя в небе Польши, Латвии, Румынии, и постоянно летают даже без риска сбивать их. Неприятно, но все же маловато, чтобы начать мировую войну. Затем шахед попадает в какой-нибудь деревенский склад с гуманитаркой. Никто не погиб, просто по полю разбросаны обгоревшие детские памперсы. Может, даже случайно, как об этом говорят отдельные местные политики. Ну, не начинать же Третью мировую из-за обгоревших памперсов?", – отметил нардеп.

Он продолжает, так постепенно территория Восточной Европы превратится в серую зону, где постоянно что-то летает, взрывается, иногда погибает. Время от времени взмывают в воздух военные склады или оборонные предприятия, но полиция не может быстро доказать российский след. ЕС выражает глубокие беспокойства, президент США пишет посты капслоком о том, что пока он президент войны не будет, а местные жители привыкают к новой нормальности.

Как следствие, продолжает Николай Княжицкий, в странах Восточной Европы убедятся в беспомощности НАТО и неспособности Альянса гарантировать их безопасность.

"Членство в Альянсе теряет какой-то смысл – только вытягивает деньги на милитаризацию. В результате одного или нескольких избирательных циклов к власти в этих странах приходят проплаченные Россией популисты, настраивающие население на выход из НАТО и переход под крыло Москвы. Ведь в отличие от НАТО Москва "способна прекратить этот ужас и вернуть спокойную жизнь". Сценарий ужасен. Кто-то скажет, что даже конспирологический. Но согласитесь, еще каких-то пять лет назад история о двух десятках русских боевых дронов в польском воздушном пространстве также казалась конспирологией и чепухой. А сегодня это даже не воспринимается как эскалация. Ведь не начинать же Третью мировую через какие-то дроны?", – подытожил аналитик.

