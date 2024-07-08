После циничного удара по Украине стало известно, когда Украину примут в НАТО

Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем, об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Time в преддверии саммита Альянса, который состоится 9-11 июля.

Петр Павел

Павел отметил, что конечной целью является полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. Однако он признал, что эта задача сложная и вряд ли будет реализована в ближайшее время.

Президент Чехии использовал историческую аналогию, чтобы объяснить, где, вероятно, останется линия фронта в Украине в ближайшие годы, сравнив ее со спорными границами, разделившими Европу во время холодной войны. Он подчеркнул, что эти территории нельзя признавать частью России, и их следует называть временно оккупированными. Однако Павел также подчеркнул, что это не означает, что Украина или ее союзники в НАТО смогут быстро прекратить эту оккупацию.

Павел также выразил мнение, что россияне смогли адаптировать свою экономику к военным потребностям, но имеют ограниченные ресурсы, которые могут закончиться в течение года, что поставит Россию в тяжелое положение.

НАТО на этой неделе будет иметь еще одну возможность изменить ситуацию, однако Павел не ожидает большого прорыва. Он отметил, что в Вашингтоне Украину не пригласят стать членом Альянса, но украинцев уверят, что процесс вступления необратим и есть четкий путь к членству.

"В Вашингтоне Украину не пригласят стать членом Альянса. Это понимают все. Но украинцев уверят, что процесс необратим: есть четкий путь к членству", — резюмировал Павел.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет". Есть мнение, что перед всеми весомыми событиями российский диктатор использует тактику устрашения.





