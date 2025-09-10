logo

Появилась первая реакция НАТО на российские дроны, атаковавшие Польшу
Появилась первая реакция НАТО на российские дроны, атаковавшие Польшу

НАТО заявило о координации с Польшей после вторжения дронов РФ. В Альянсе не признали инцидент нападением на Польшу.

10 сентября 2025, 11:18 comments1292
Автор:
avatar

Slava Kot

НАТО впервые официально прокомментировало вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В Альянсе заявили, что поддерживают постоянную связь с Варшавой и координируют дальнейшие действия, однако неофициально НАТО отказывается называть залет дронов атакой России.

Появилась первая реакция НАТО на российские дроны, атаковавшие Польшу

Реакция НАТО на российские дроны в Польше. Фото из открытых источников

Представитель НАТО и директор Управления стратегических коммуникаций Эллисон Харт опубликовала первую реакцию Североатлантического союза на российские дроны в Польше. Пресс-секретарь в соцсети Х подтвердила, что беспилотники были зафиксированы в польском небе в ночь на 10 сентября.

"Минувшей ночью многочисленные дроны вошли в воздушное пространство Польши, где их встретили польская и натовская системы ПВО. Генсек НАТО поддерживает связь с польским руководством, и НАТО тесно консультируется с Польшей", — написала Харт.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники в Альянсе сообщило, что официальное вторжение дронов не было признано нападением на страну-члена НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал граждан сохранять покой. По его словам, массированный налет беспилотников являлся "масштабной провокацией", а не атакой России. Также Туск подчеркнул, что временное закрытие четырех польских аэропортов произошло не из-за непосредственной угрозы от российских дронов, а "из-за оперативных потребностей летчиков".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос о российских дронах в воздушном пространстве Польши, являющейся членом НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в Европейском Союзе озвучили тревожную новость о российских дронах в Польше.



Источник: https://x.com/NATOpress/status/1965667276864323596
