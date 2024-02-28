Премьер Эстонии заявила, что попытки российского шантажа потерпели крах

Премьер Эстонии Кайя Каллас отреагировала на вступление Швеции в НАТО. По ее словам, это важный день для безопасности Балтийского региона, а также сигнал, что шантаж России провалился. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Каи Калласа в социальной сети X.



Премьер Эстонии Кая Каллас. Фото из открытых источников

После того, как Венгрия проголосовала за присоединение Швеции к НАТО, Каллас приветствовала расширение военного альянса.

"Все члены НАТО ратифицировали вступление Швеции – важный день безопасности Северобалтийского региона и Альянса", — пишет эстонский премьер.

Также Каллас считает, что вступление Швеции в НАТО показало неудачу в попытках России совершать шантаж стран оборонного союза.

"Вступление Швеции в НАТО также посылает сигнал России: попытки шантажировать НАТО за пределами своего соседства потерпели крах", — добавляет Кая Каллас.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также поздравил Швецию со вступлением в НАТО. В своей речи Линкявичюс пригрозил России, что в случае ее военной агрессии на НАТО альянс первым "нейтрализует" Калининград. На эти заявления отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также "Комментарии" писали о Франции, которая отреагировала на тревогу по поводу вмешательства в воздушное пространство Эстонии и отправила истребители на перехват самолета России. Генеральный штаб Франции пояснил, что цель таких действий в Балтийском регионе состоит в защите воздушного пространства союзников по НАТО. Российские самолеты уже не впервые приближаются к воздушному пространству стран НАТО, включая Норвегию, Германию и США.