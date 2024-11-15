Одним из реальных средств защиты Украины от российской агрессии украинские власти видят во вступлении в НАТО. Однако такое стремление украинцев не поддерживают страны-члены Альянса. Соседи Украины выступают резко против принятия страны в НАТО. О своей твердой позиции заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Голос Америки".

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Роберт Фицо отметил, что Словакия будет выступать против принятия Украины в НАТО, пока он занимает должность премьер-министра Словакии. Словацкий политик заявил, что вступление Украины в Альянс может повлечь за собой серьезную эскалацию глобального конфликта и спровоцировать вспышку Третьей мировой войны.

"Членство Украины в оборонном союзе НАТО могло бы привести к вспышке третьей мировой войны", — говорит он.

В то же время Фицо выразил поддержку гуманитарной и экономической помощи Украине, а также заявил о своей приверженности ее будущему членству в Европейском Союзе. “Украина заслуживает честного и справедливого мира, который отвечает установленным правилам. Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО", – подчеркнул Фицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц и российский диктатор Владимир Путин 15 ноября провели первый за два года телефонный разговор. По данным Кремля, переговоры инициировала германская сторона.

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