Генсек НАТО Марк Рютте не согласен с мнением, что Украина проигрывает войну, хотя и "фронт движется в неправильном направлении". Как передает портал "Комментарии", свою позицию Рютте озвучил в интервью немецкому таблоиду "Bild".

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Марку Рютте задали вопрос, проигрывает ли Запад в войне против России в Украине.

"Фронт движется в неправильном направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это от 1,000 до 1,500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей. И наша задача – сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Поэтому нет: Украина не проигрывает. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее", – подчеркнул генсек.

Он также заявил, что Запад не должен демонстрировать слабости, иначе Россия может пойти на новые витки агрессии, как она уже сделала это в Украине.

Марк Рютте призвал не быть наивными в вопросе долговременного мира с Россией.

"Не будем наивными относительно Путина. Достаточно посмотреть на то, что произошло в Буче. Поэтому если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны гарантировать, что он никогда, никогда больше не сможет завоевать даже один квадратный километр Украины", – заявил генсек НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти половина граждан Дании считают США значительной угрозой для своей страны. Они также против того, чтобы Гренландия стала частью США. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные "The Guardian".



