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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Марк Рютте не согласен с мнением, что Украина проигрывает войну, хотя и "фронт движется в неправильном направлении". Как передает портал "Комментарии", свою позицию Рютте озвучил в интервью немецкому таблоиду "Bild".
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Марку Рютте задали вопрос, проигрывает ли Запад в войне против России в Украине.
Он также заявил, что Запад не должен демонстрировать слабости, иначе Россия может пойти на новые витки агрессии, как она уже сделала это в Украине.
Марк Рютте призвал не быть наивными в вопросе долговременного мира с Россией.
Читайте также на портале "Комментарии" — почти половина граждан Дании считают США значительной угрозой для своей страны. Они также против того, чтобы Гренландия стала частью США. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные "The Guardian".
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