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Путин хотел всячески не допустить этого: стало известно новое решение НАТО по войне в Украине

По информации Bloomberg, НАТО будет тщательнее следить за войной в Украине с воздуха

сегодня, 15:30
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Кравцев Сергей

Североатлантический альянс расширит свои возможности спутникового наблюдения на более масштабные участки земли. Это позволит союзникам отслеживать военные перемещения в Украине и на границах России. Об этом в интервью изданию Bloomberg рассказал командующий Пьер Вандье.

Путин хотел всячески не допустить этого: стало известно новое решение НАТО по войне в Украине

НАТО. Фото: из открытых источников

Командующий отметил, новый инструмент впервые позволит НАТО наблюдать за "огромными территориями" и видеть маневры, перемещение войск и боевые операции.

"Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине", — сказал Вандье, подчеркнув важность защиты стран на восточном фланге альянса.

По словам командующего, в НАТО не собираются скрывать, что теперь еще глубже будут наблюдать за манёврами россиян, более того, власти РФ должны понимать к чему могут привести их попытки усиливать эскалацию.

Издание уточнило, что НАТО выбрало американского поставщика спутниковых снимков Planet Labs для новой инициативы под названием Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Ее цель — очень частое сканирование областей земного шара круглый год, при этом искусственный интеллект помогает отмечать любые изменения и выдавать предупреждения.

Авторы публикации отметили, что НАТО начало разрабатывать систему космического наблюдения только после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. SINBADстанет пилотным проектом.

"Космическое наблюдение — одна из ключевых областей, в которых НАТО в значительной степени полагается на возможности США. Другие члены альянса пытаются сбалансировать свою зависимость от США после того, как президент Дональд Трамп отвернулся от Европы", — говорится в статье.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-12/nato-gets-new-tools-to-monitor-ukraine-and-the-eastern-flank
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