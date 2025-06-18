Путин и Лукашенко готовят что-то страшное для НАТО: в Польше испугали перспективами

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО быть максимально бдительным ко всем возможным угрозам со стороны России, в частности в связи с предстоящими военными учениями "Запад-2025". Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности.

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Дуда подчеркнул, что российская угроза станет ключевой темой во время саммита НАТО. По его словам, учения "Запад-2025" вызывают беспокойство, поскольку подобные маневры в 2021 году стали предвестником полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, они сопровождались перемещением русских войск ближе к польским границам.

Президент считает, что Альянс должен активно реагировать на такие вызовы: "Этот вопрос следует четко обсудить с нашими союзниками. Необходимо усиленное внимание и демонстрация готовности НАТО", — подчеркнул он.

Польша совместно с партнерами по НАТО уже работает над планами действий на период проведения учений. Министерство обороны Польши ранее заверило, что Варшава даст ответную реакцию на эти маневры, которые запланированы на сентябрь.

Учения серии "Запад" проходят с 2009 года раз в четыре года. В последний раз, в 2021-м, Россия и Беларусь задействовали более 200 тысяч военнослужащих — это были самые масштабные маневры со времен распада СССР. Впоследствии выяснилось, что они являлись частью подготовки к вторжению в Украину.

Дополнительную тревогу вызывают также новые спутниковые снимки, свидетельствующие об активном строительстве военных объектов РФ вблизи границы с Финляндией, в том числе в районе финской Лапландии.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Чехии Петр Павел призвал европейские государства как можно быстрее укреплять свой оборонный потенциал и принять больше ответственности за безопасность на континенте. По его мнению, несмотря на то, что война России против Украины продолжается, страны ЕС проявляют тревожную нерешительность в своих действиях и оценках.