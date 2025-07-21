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Путин не будет придумывать что-нибудь новое: на Западе узнали, как Россия может атаковать НАТО

Москва уже проворачивала подобные сценарии в Украине, Грузии и Молдове.

21 июля 2025, 21:45
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Лиля Воробьева

Россия вряд ли решится на прямое нападение на страны НАТО, однако может прибегнуть к гибридной агрессии, подобной примененной против Украины.

Путин не будет придумывать что-нибудь новое: на Западе узнали, как Россия может атаковать НАТО

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

По его словам, наиболее вероятный сценарий будет напоминать события на Донбассе в 2014 году, когда все начиналось с якобы "восстания" русскоязычного меньшинства, которое Кремль поспешил "защищать".

"Далее появляются так называемые "зеленые человечки" — неофициальные военные без опознавательных знаков, якобы случайно пришедших на помощь", — отметил Франкен.

Он добавил, что подобные гибридные сценарии Москва уже применяла не только в Украине, но и Грузии и Молдове.

В то же время бельгийский министр выразил сомнение, что Россия открыто вторгнется в страну-член НАТО, например Финляндию, поскольку в такой войне Путин не будет иметь шансов на победу.

"Скорее всего, их подход будет гораздо более изощренным. Условно говоря, они могут захватить город в Эстонии, а затем заявить: "Здесь живут россияне, мы их защищаем, потому это теперь часть России". Я не думаю, что речь пойдет о полномасштабном вторжении, хотя предусмотреть этого наверняка нельзя", — подытожил Франкен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том , к чему готовится Путин. Мировой политикум следит за ситуацией в Украине и произносит разные, подчас кардинально противоположные прогнозы. Однако, по мнению украинских защитников, Европе нужно не только наблюдать, а изучать военную доктрину, которую прямо сейчас пишут защитники Украины на линии боевого столкновения.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что конец войны не завтра и не в этом году. Однако это не причина паниковать – это причина действовать. Военный привел слова командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного как Мадяр: "Мы не видим конца войны ни завтра, ни через месяц, ни, вероятно, в этом году".



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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/mir/2025-07-21/5915564-rosiya-ne-bude-vtorgatis-v-kraini-nato-u-nikh-e-inshiy-plan-ministr-oboroni-belgii-pro-starist-putina-zhorstku-silu-ta-f-16-dlya-ukraini
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