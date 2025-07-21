Путин не будет придумывать что-нибудь новое: на Западе узнали, как Россия может атаковать НАТО

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Лиля Воробьева
Россия вряд ли решится на прямое нападение на страны НАТО, однако может прибегнуть к гибридной агрессии, подобной примененной против Украины.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом в интервью "Телеграфу" заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.
По его словам, наиболее вероятный сценарий будет напоминать события на Донбассе в 2014 году, когда все начиналось с якобы "восстания" русскоязычного меньшинства, которое Кремль поспешил "защищать".
Он добавил, что подобные гибридные сценарии Москва уже применяла не только в Украине, но и Грузии и Молдове.
В то же время бельгийский министр выразил сомнение, что Россия открыто вторгнется в страну-член НАТО, например Финляндию, поскольку в такой войне Путин не будет иметь шансов на победу.
Напомним, что "Комментарии" писали о том , к чему готовится Путин. Мировой политикум следит за ситуацией в Украине и произносит разные, подчас кардинально противоположные прогнозы. Однако, по мнению украинских защитников, Европе нужно не только наблюдать, а изучать военную доктрину, которую прямо сейчас пишут защитники Украины на линии боевого столкновения.Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что конец войны не завтра и не в этом году. Однако это не причина паниковать – это причина действовать. Военный привел слова командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного как Мадяр: "Мы не видим конца войны ни завтра, ни через месяц, ни, вероятно, в этом году".