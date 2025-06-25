"Путин – не угроза": Орбан назвал другую опасность для НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российского диктатора Владимира Путина не следует рассматривать как угрозу безопасности НАТО. По мнению венгерского лидера, главная опасность для блока состоит в потере позиций в мировой торговле.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Виктор Орбан выступил на брифинге перед журналистами на саммите НАТО в Гааге, где уверял, что Россия во главе с Путиным не представляет угрозы.

"Потеря конкретности – вот реальная угроза, не Путин. Настоящая угроза не в опасности, а в экономике и потере конкретности в мировой торговле. Это наша проблема", – заявил Орбан.

На вопрос, вспомнят ли Россию в итоговом заявлении саммита НАТО как противника или угрозу, Орбан ответил, что "Россия недостаточно сильна, чтобы быть реальной угрозой". По словам венгерского лидера НАТО, "значительно сильнее".

Также Виктор Орбан сделал заявление по Украине. Как пояснил премьер-министр Венгрии, у НАТО нет причин вмешиваться в войну в Украине. По словам Орбана, обе страны не являются членами Альянса, поэтому "задача, чтобы так и оставалось".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп высказался о встрече с Зеленским на саммите НАТО в Гааге. Американский лидер назвал президента Украины "хорошим парнем" и повторил заявление по поводу разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский озвучил вопрос вступления Украины в ЕС. От Виктора Орбана пришел критический ответ под сообщением президента Украины. Венгерский премьер уверяет, что в Европейском Союзе ни одна страна не рискнет взять Украину в ЕС из-за войны с Россией.



