Путин перебрасывает войска к границам НАТО: какая страна может первой оказаться в войне с РФ

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Кравцев Сергей
Кремль наращивает силы у границы с Финляндией, создавая новое арктическое напряжение на фоне войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The New York Times.
Российские войска у границ Финляндии. Фото: из открытых источников
СМИ ссылается на обновленные спутниковые снимки, которые подтверждают, что Россия активно укрепляет свое военное присутствие вблизи финской границы — возведение новых палаток, укрытий для истребителей и складов может свидетельствовать о долгосрочной стратегии Кремля в ответ на вступление Финляндии в НАТО.
"Палатки, укрытия для истребителей и склады для военной техники свидетельствуют об усилении российского присутствия вблизи одного из самых новых членов НАТО", — пишет издание.
При этом в НАТО согласны с утверждением, что маневры России походы на подготовку к передислокации значительных сил в случае завершения войны в Украине.
Финские чиновники считают, что имеют примерно пять лет до того, как Россия нарастит военное присутствие до угрожающего уровня.
Военные самолеты, десятки новых палаток, новая техника и активное строительство — все это зафиксировано возле ключевых баз вблизи финской границы, в частности в Каменке и Алакуртти. Подобная активность замечена и вблизи Эстонии.
Финляндия, которая вступила в НАТО всего два года назад, пока не видит прямой угрозы, однако правительство страны внимательно следит за ситуацией.
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