Путин перебрасывает войска к границам НАТО: какая страна может первой оказаться в войне с РФ

Кремль наращивает силы у границы с Финляндией, создавая новое арктическое напряжение на фоне войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The New York Times.

Российские войска у границ Финляндии. Фото: из открытых источников

СМИ ссылается на обновленные спутниковые снимки, которые подтверждают, что Россия активно укрепляет свое военное присутствие вблизи финской границы — возведение новых палаток, укрытий для истребителей и складов может свидетельствовать о долгосрочной стратегии Кремля в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

"Палатки, укрытия для истребителей и склады для военной техники свидетельствуют об усилении российского присутствия вблизи одного из самых новых членов НАТО", — пишет издание.

При этом в НАТО согласны с утверждением, что маневры России походы на подготовку к передислокации значительных сил в случае завершения войны в Украине.

"Российские войска укрепляют базы и строят военную инфраструктуру вблизи финской границы, что может раскрыть их стратегию относительно того, что произойдет после войны в Украине", – говорится в материале.

Финские чиновники считают, что имеют примерно пять лет до того, как Россия нарастит военное присутствие до угрожающего уровня.

"Речь будет идти о гораздо более высокой численности войск", — сказал бригадный генерал Пекка Турунен, директор Финской оборонной разведки.

Военные самолеты, десятки новых палаток, новая техника и активное строительство — все это зафиксировано возле ключевых баз вблизи финской границы, в частности в Каменке и Алакуртти. Подобная активность замечена и вблизи Эстонии.

"Россия считает, что Арктика и доступ к Арктике является ключом к статусу великой державы", — отметил высокопоставленный чиновник НАТО.

Финляндия, которая вступила в НАТО всего два года назад, пока не видит прямой угрозы, однако правительство страны внимательно следит за ситуацией.

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