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Путин попытался помешать премьеру Эстонии стать генсеком НАТО

Российский диктатор Владимир Путин пытался помешать Каи Каллас стать генсеком НАТО из-за ее "антироссийскости".

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что российский диктатор Владимир Путин предпринял попытку помешать ей стать генсеком НАТО и заменить на этом посту Йенса Столтенберга.

Путин попытался помешать премьеру Эстонии стать генсеком НАТО

Премьер Эстонии Кая Каллас. Фото из открытых источников

В интервью шведскому изданию Svenska Dagbladet Кая Каллас рассказала, что объявление ее в розыск российскими спецслужбами в феврале 2024 года было попыткой Путина уменьшить ее шансы на борьбу за должность генсека НАТО.

По словам Каллас, основным условием, почему некоторые страны ее не поддерживают в качестве нового генсека НАТО, стала ее критическая позиция к России, чем и воспользовался Путин.

"Объявление о розыске также стало сигналом для моих европейских коллег. Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я – антироссийский провокатор. Поэтому они и внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую", — рассказала Кая Каллас.

Кроме премьера Эстонии, в список объявленных в розыск также попали еще политики из Украины, Литвы и Латвии.

Осенью заканчивается продленный срок Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО. После продолжительной борьбы между президентом Румынии Клаусом Иоганнисом, министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшосом и премьером Эстонии Каей Каллас главным претендентом на должность руководителя НАТО считается премьер Нидерландов Марк Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Каллас отреагировала на объявление ее в розыск российскими спецслужбами.

Также "Комментарии" писали, что Россия посягнула на территорию Эстонии и попыталась изменить границу, пролегающую по реке Нарва.



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Источник: https://www.svd.se/a/25G2aq/kaja-kallas-putin-ville-stoppa-att-jag-blev-natochef
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