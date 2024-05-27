Путин попытался помешать премьеру Эстонии стать генсеком НАТО

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что российский диктатор Владимир Путин предпринял попытку помешать ей стать генсеком НАТО и заменить на этом посту Йенса Столтенберга.



Премьер Эстонии Кая Каллас. Фото из открытых источников

В интервью шведскому изданию Svenska Dagbladet Кая Каллас рассказала, что объявление ее в розыск российскими спецслужбами в феврале 2024 года было попыткой Путина уменьшить ее шансы на борьбу за должность генсека НАТО.

По словам Каллас, основным условием, почему некоторые страны ее не поддерживают в качестве нового генсека НАТО, стала ее критическая позиция к России, чем и воспользовался Путин.

"Объявление о розыске также стало сигналом для моих европейских коллег. Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я – антироссийский провокатор. Поэтому они и внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую", — рассказала Кая Каллас.

Кроме премьера Эстонии, в список объявленных в розыск также попали еще политики из Украины, Литвы и Латвии.

Осенью заканчивается продленный срок Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО. После продолжительной борьбы между президентом Румынии Клаусом Иоганнисом, министром иностранных дел Латвии Кришьянисом Кариньшосом и премьером Эстонии Каей Каллас главным претендентом на должность руководителя НАТО считается премьер Нидерландов Марк Рютте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Каллас отреагировала на объявление ее в розыск российскими спецслужбами.

Также "Комментарии" писали, что Россия посягнула на территорию Эстонии и попыталась изменить границу, пролегающую по реке Нарва.