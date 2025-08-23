Рано обрадовались: что теперь говорят в НАТО о возможности разместить войска союзников в Украине

В НАТО полагают, что пока что слишком рано говорить о размещении иностранного контингента в Украине. Этот вопрос еще находится на начальной стадии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Джузеппе Каво Драгоне. Фото: из открытых источников

На вопрос об иностранном контингенте в Украине генерал НАТО ответил: "Это как минимум преждевременно".

"Мы знаем, что вопрос контингентов поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он все еще находится в зачаточном состоянии", — сказал адмирал.

Глава военного комитета НАТО высказал мнение, что гарантии безопасности, очерченные политиками, должны определять контекст. Например: на местах, кто решает, были ли нарушения соглашения, кто разрабатывает правила применения военной силы, должен ли контингент только наблюдать или же также защищаться и каким оружием.

"Ничего не определено. В моей области я даже не знаю, есть ли на самом деле доступные войска, и, возможно, кто-то может рассмотреть солдат из стран, не входящих в НАТО. Все открыто. С одним твердым пунктом: НАТО остается преданным защите граждан своих государств-членов, прежде всего", — заявил Драгоне.

