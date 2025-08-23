logo

Рано обрадовались: что теперь говорят в НАТО о возможности разместить войска союзников в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Рано обрадовались: что теперь говорят в НАТО о возможности разместить войска союзников в Украине

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что, как минимум преждевременным есть обсуждение вопроса отправки войск союзников в Украину

23 августа 2025, 15:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В НАТО полагают, что пока что слишком рано говорить о размещении иностранного контингента в Украине. Этот вопрос еще находится на начальной стадии. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Рано обрадовались: что теперь говорят в НАТО о возможности разместить войска союзников в Украине

Джузеппе Каво Драгоне. Фото: из открытых источников

На вопрос об иностранном контингенте в Украине генерал НАТО ответил: "Это как минимум преждевременно".

"Мы знаем, что вопрос контингентов поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он все еще находится в зачаточном состоянии", — сказал адмирал.

Глава военного комитета НАТО высказал мнение, что гарантии безопасности, очерченные политиками, должны определять контекст. Например: на местах, кто решает, были ли нарушения соглашения, кто разрабатывает правила применения военной силы, должен ли контингент только наблюдать или же также защищаться и каким оружием.

"Ничего не определено. В моей области я даже не знаю, есть ли на самом деле доступные войска, и, возможно, кто-то может рассмотреть солдат из стран, не входящих в НАТО. Все открыто. С одним твердым пунктом: НАТО остается преданным защите граждан своих государств-членов, прежде всего", — заявил Драгоне.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне активизации переговорного кейса параллельно вновь стала актуальной тема гарантий безопасности для Украины. Так, издание Reuters со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Почему Украине очень важно получить надежные гарантии безопасности не только от Европы, но и от США? Может ли решительность партнеров Киева в том, чтобы предоставить надежные гарантии безопасности Украине в конце концов повлиять на РФ, сделать ее более сговорчивой и склонной к компромиссам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




Источник: https://www.corriere.it/esteri/25_agosto_23/giuseppe-cavo-dragone-intervista-f6056aa6-94a7-4f71-92a5-c18e1cf89xlk.shtml?refresh_ce
