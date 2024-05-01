Раскрыто условие, при котором Украину срочно примут в НАТО без каких-либо требований

На самом деле присоединение Украины к НАТО является неотвратимым событием, просто оно "пока не актуально", считает Алексей Голобуцкий. По его словам, сейчас Украина не может присоединиться к Альянсу из-за позиции США, Германии, Словакии и Венгрии, а также из-за мировой геополитической конъюнктуры и из-за только начатого наращивания оборонных расходов и оборонных систем стран НАТО.

Украина НАТО

Украина станет членом НАТО тогда и только тогда, когда это будет вопросом выживания для Европы. И тогда уже не понадобятся никакие формальности, выполнение никаких условий – потому что Украина будет гарантом безопасности всей Европы. Конечно, если Украина на тот момент еще будет существовать как государство",

– отметил эксперт.

Также Голобуцкий обратил внимание на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что потребности Украины более приоритетны при необходимости национальной безопасности стран ЕС. По его словам, между помощью Киеву и собственным вооружением следует выбирать Украину.

"Итак, как видим, решение уже принято, как и определенный период присоединения: не теперь, когда это нужно нам, а тогда, как это потребуется странам НАТО. Тот же принцип постепенных шагов, который придерживается более 2 лет Байден. Все будет – но в том темпе, который определяют Брюссель и Вашингтон, а не в том, какой диктует объективная реальность. Пусть потом и озвучивают сожаление и признание ошибок",

– заявил Голобуцкий.

По его словам, выживание Украины зависит, прежде всего, от украинцев.

"Возможно нас спасут и освободят, если мы упадем. Но сколько миллионов жизней нам это будет стоить? Поэтому лучше найти способы удержаться на ногах до момента, когда НАТО определит, что пора полноценно стать рядом",

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украину не берут в НАТО по двум причинам. Первая состоит в том, что на Западе хотят торговать с РФ внеблоковым статусом Украины.