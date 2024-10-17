Разместит ли НАТО свои базы в Украине на основе Плана победы: когда увидим военных Альянса

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил пункты Плана Победы, которые не секретны. Красной линией в Плане проходит сближение с НАТО? Возможно ли размещение баз НАТО в Украине на основе Плана победы? Что сейчас может стимулировать привлечение военных стран Альянса в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
НАТО. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Радио NV отметил, что возможность размещения баз стран Организации Североатлантического договора на основе плана победы Украины существует.
Эксперт отметил, что в Украине уже существовали нестратегические силы сдерживания в составе Вооруженных Сил. В частности, туда, прежде всего, входили ракетные силы, предполагавшие наличие баллистических, крылатых ракет и т.д.
По его словам, после приглашения к членству в НАТО соответствующая ратификация странами-членами о вступлении Украины может затянуться на достаточно длительное время, даже на несколько лет, вплоть до завершения войны, или до других процессов, происходящих в странах Альянса.
В этой связи Михаил Самусь привел пример опыта Финляндии и Швеции, когда у этих государств был год с момента приглашения до утверждения национальных процедур, ратификации и финального утверждения. Эксперт отметил:
По его словам, именно в это время в принципе могут быть размещены базы НАТО или базы отдельных стран-членов НАТО.
Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в интервью УНИАН рассказал, что вопрос о возможном размещении военных НАТО в Украине нужно поднимать уже сейчас. Ведь, как только у нас появятся доказательства того, что на стороне РФ воюют военные КНДР, российско-украинская война автоматически перейдет по меньшей мере в российско-северокорейско-украинскую войну.
Гетман считает, что Киев должен занять более жесткую позицию, которая должна заключаться в том, что когда в войне принимают участие несколько стран – это уже не конфликт между Россией и Украиной, это война, в которой принимают участие страны с других континентов.
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