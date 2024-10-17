Разместит ли НАТО свои базы в Украине на основе Плана победы: когда увидим военных Альянса

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил пункты Плана Победы, которые не секретны. Красной линией в Плане проходит сближение с НАТО? Возможно ли размещение баз НАТО в Украине на основе Плана победы? Что сейчас может стимулировать привлечение военных стран Альянса в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

НАТО. Фото: из открытых источников

Украина может пойти по пути Финляндии и Швеции

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Радио NV отметил, что возможность размещения баз стран Организации Североатлантического договора на основе плана победы Украины существует.

Эксперт отметил, что в Украине уже существовали нестратегические силы сдерживания в составе Вооруженных Сил. В частности, туда, прежде всего, входили ракетные силы, предполагавшие наличие баллистических, крылатых ракет и т.д.

"К сожалению, этот компонент не был реализован, но род войск такой у нас существовал", — сказал Самусь.

По его словам, после приглашения к членству в НАТО соответствующая ратификация странами-членами о вступлении Украины может затянуться на достаточно длительное время, даже на несколько лет, вплоть до завершения войны, или до других процессов, происходящих в странах Альянса.

В этой связи Михаил Самусь привел пример опыта Финляндии и Швеции, когда у этих государств был год с момента приглашения до утверждения национальных процедур, ратификации и финального утверждения. Эксперт отметил:

"Так вот тогда уже существовали такие гарантии безопасности, которые не включали статью 5 (о том, что нападение на одного члена НАТО означает нападение на весь Альянс — ред.), но, в принципе, уже были гарантии безопасности со стороны стран НАТО, если вдруг будет какая-то угроза суверенитету и территориальной целостности Финляндии и Швеции. С Украиной может быть так же", — говорит эксперт.

По его словам, именно в это время в принципе могут быть размещены базы НАТО или базы отдельных стран-членов НАТО.

Киев должен занять более жесткую позицию

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в интервью УНИАН рассказал, что вопрос о возможном размещении военных НАТО в Украине нужно поднимать уже сейчас. Ведь, как только у нас появятся доказательства того, что на стороне РФ воюют военные КНДР, российско-украинская война автоматически перейдет по меньшей мере в российско-северокорейско-украинскую войну.

"Поэтому нужны уже другие подходы и по поводу того, какое оружие нам предоставлять, и по разрешениям бить по России. Вообще, думаю, пора поднять вопрос о привлечении военных из стран НАТО для защиты нашей страны. Если Северная Корея примет участие в войне не в качестве добровольцев, инструкторов, учителей, а регулярными частями, юридически это называют мировой войной", – говорит эксперт.

Гетман считает, что Киев должен занять более жесткую позицию, которая должна заключаться в том, что когда в войне принимают участие несколько стран – это уже не конфликт между Россией и Украиной, это война, в которой принимают участие страны с других континентов.

"Юридически – это мировая война. При мировой войне необходимо изменять концепцию помощи нашей стране, и помощь должна быть не только оружием, но и военными. Ведь нам сложно держать защиту всей Восточной Европы своими силами. Нам нужны еще люди хотя бы на третью линию", – отметил эксперт.

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