Государства, входящие в состав НАТО, не поддержали идею размещения войск Альянса на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

НАТО продолжит поддерживать Украину. Фото из открытых источников

"Я думаю, что было бы неразумно так сделать. Нет желания получить полную конфронтацию, если бы страны-члены Альянса стали стороной конфликта. Я не думаю, что это мудро. Что нужно сделать, так это убедиться, что украинцы могут продолжать вести эту борьбу, убедиться, что они окажутся в позиции силы, когда дело дойдет до переговоров", – заявил Марк Рютте.

Такой ответ генсек Альянса озвучил, когда его спросили о возможности введения войск НАТО в Украину в связи с тем, что РФ получает поддержку войск из Северной Кореи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для украинских военных не хватает вооружения, а потому бессмысленно снижать мобилизационный возраст до 18 лет, которые предлагают западные партнеры, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин. "Нет смысла призвать Украину снизить призывной возраст для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европа находится не в предвоенной ситуации, а в состоянии настоящей войны с Россией, заявил бывший глава британской службы внешней разведки (MI6) Ричард Дирлав. "Думаю, мы должны признать тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с Европой. Дональд Туск назвал это предвоенной ситуацией. Думаю, что он ошибается. Я считаю, что это настоящая война. Мы уже достаточно ясно видим некоторые очень агрессивные". шаги россиян в разных европейских странах", — сказал он.