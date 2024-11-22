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Реакция НАТО на новую баллистическую ракету РФ, которая ударила по Украине

НАТО заявляет, что новая российская ракета не изменит курс войны в Украине

сегодня, 08:50
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Автор:
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Slava Kot

21 ноября Россия нанесла удар баллистической ракетой по Днепру. Вечером российский диктатор Владимир Путин в специальном обращении заявил, что Россия атаковала Украину экспериментальной ракетой средней дальности. В НАТО отреагировали на заявления Путина и назвали это очередным примером нападения России на украинские города.

Реакция НАТО на новую баллистическую ракету РФ, которая ударила по Украине

Спикер НАТО Фара Дахлалла. Фото из открытых источников

Представитель НАТО Фара Дахлалла заявила, что новая баллистическая ракета РФ не изменит ход войны и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины.

"Россия запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности против Украины. Это еще один пример российских атак на украинские города. Россия пытается терроризировать мирное население в Украине и запугать поддерживающих ее", — заявила Дахлалла.

Напомним, что 21 ноября российская ракета ударила по Днепру. Украина сообщила, что Россия впервые в боевых условиях использовала межконтинентальную баллистическую ракету. Путин заявил, что Россия применила экспериментальной ракетой средней дальности "Орешник", которая была создана на основе российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". По его словам, ракета средней баллистической дальности движется со скоростью 10 махов, или 2-3 км в секунду. В Минобороны США заявили, что Москва сообщила Вашингтону незадолго до запуска ракеты, а Соединенные Штаты в свою очередь проинформировали Украину и ее союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что такое межконтинентальная баллистическая ракета и как она работает. Кроме того, подсчитано количество и типы МБР, которыми располагает Россия. За 20 лет Россия собрала арсенал в более чем 500 ракет такого типа.

Также "Комментарии" писали о противоракетных средствах, которые могут сбить межконтинентальную баллистическую ракету.



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