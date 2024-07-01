Речь уже не о РФ: Столтенберг назвал страну, которая бросает вызов всему Западу

В НАТО не считают Китай противником, но убеждены, что Пекин бросает ему вызов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает японское издание "Yomiuri".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", — отметил глава альянса.

Йенс Столтенберг также отметил, что Китай создает опасность для Тайваня и соседних стран. Он заподозрил Китай в военной поддержке России и заявил, что Пекин "разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны".

Отметим, представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Соединенные Штаты, которые желают "превратить Тайваньский пролив в ад", сами туда направятся первыми, заявил официальный.

"Те, кто кричат о том, что хотят превратить дома других в ад, должны сначала приготовиться к тому, что прежде сами отправятся в преисподнюю. Некоторые люди в США без колебаний готовы превратить Тайваньский пролив в ад на земле", — подчеркнул он.

По словам Цяня, Китай не намерен поддаваться на угрозы и запугивания со стороны третьих стран.

При этом известно, что в июне издание The Washington Post сообщало, что США пригрозили устроить в Тайваньском проливе "беспилотный ад", если Китай начнет операцию против острова. Также сообщалось, что Вашингтон и Пекин впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по вопросу ядерного вооружения. В Пекине утверждают, что не будут угрожать применением ядерного оружия из-за ситуации вокруг Тайваня, рассказали источники.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия и Китай нашли обходные пути: какие санкции США оказались беззубыми.



