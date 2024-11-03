РФ почувствовала безнаказанность и снова выдвигает ультиматум Западу: чего требует

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Ткачик Олеся
Россияне вернулись к ультиматуму 2021 года, об этом заявил политолог Петр Олещук со ссылкой на слова министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова. Он отметил, что слова о так называемых "гарантиях безопасности для России с 2021 года" — это как раз об ультиматуме возвращения НАТО в рамки времен "Холодной войны". В этом контексте Олещук напомнил, что перед вторжением в Украину россияне произносили ультиматумы не украинцам, а всему "Западу".
США и РФ
При этом политолог подчеркнул, что после того, как российский "блицкриг" в Украине потерпел неудачу, а российская армия понесла серьезные потери, россияне несколько лет об этом ультиматуме не упоминали.
Именно поэтому, по его мнению, россияне снова выдвигают ультиматум Западу. При этом он добавил, что оккупанты пока испытывают "западных партнеров" реакцией на вступление в войну против Украины КНДР. Реакция "удовлетворительная". Снова "Запад" закрывает глаза на проблему, добавил эксперт.
При этом он призвал Запад задуматься над тем, что россияне могут направить военных из КНДР в какую-либо страну НАТО. И пока в Альянсе будут думать, кому давать ответ – РФ или Северной Корее, россияне в НАТО что-нибудь захватят, устроят локальный геноцид, показав всему миру слабость и несостоятельность этой организации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам Зеленского, Украина знает, где размещаются военные КНДР, но не может ударить по ним, потому что нет дальнобойного оружия.
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