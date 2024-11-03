РФ почувствовала безнаказанность и снова выдвигает ультиматум Западу: чего требует

Россияне вернулись к ультиматуму 2021 года, об этом заявил политолог Петр Олещук со ссылкой на слова министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова. Он отметил, что слова о так называемых "гарантиях безопасности для России с 2021 года" — это как раз об ультиматуме возвращения НАТО в рамки времен "Холодной войны". В этом контексте Олещук напомнил, что перед вторжением в Украину россияне произносили ультиматумы не украинцам, а всему "Западу".

США и РФ

При этом политолог подчеркнул, что после того, как российский "блицкриг" в Украине потерпел неудачу, а российская армия понесла серьезные потери, россияне несколько лет об этом ультиматуме не упоминали.

"Но политика "деэскалаторов" из Вашингтона ("никто не должен выиграть") сказывается. За это время россияне оцепили себя новыми, надежными союзниками (Иран, КНДР и т.п.), с помощью Китая восстанавливают военный потенциал, дестабилизируют мир в разных его точках, поняли, что государственным терроризмом можно заниматься безнаказанно, а сама по себе теоретическая возможность войны до смерти пугает. всех на "Западе", – отметил политолог.

Именно поэтому, по его мнению, россияне снова выдвигают ультиматум Западу. При этом он добавил, что оккупанты пока испытывают "западных партнеров" реакцией на вступление в войну против Украины КНДР. Реакция "удовлетворительная". Снова "Запад" закрывает глаза на проблему, добавил эксперт.

"Все, что "западные партнеры" смогли из себя выжать – какие-то бессодержательные заявления, что "Украина должна защищаться от КНДР". Еще одна излюбленная тема "партнеров" — рассуждения о "слабости" северокорейской армии. Очевидно, они так просто хотят снять публичную актуальность проблемы. Мол, "ничего страшного", – говорит политолог.

При этом он призвал Запад задуматься над тем, что россияне могут направить военных из КНДР в какую-либо страну НАТО. И пока в Альянсе будут думать, кому давать ответ – РФ или Северной Корее, россияне в НАТО что-нибудь захватят, устроят локальный геноцид, показав всему миру слабость и несостоятельность этой организации.

"И это все будет прямым следствием бессмысленной политической линии деэскалаторов, подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам Зеленского, Украина знает, где размещаются военные КНДР, но не может ударить по ним, потому что нет дальнобойного оружия.



